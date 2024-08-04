Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Мотоцикл сбил россиянку и ее дочь в турецкой Аланье
Мотоцикл сбил россиянку с дочерью в турецкой Аланье
Россиянку с ребенком сбил мотоцикл на пешеходном переходе в турецком городе Аланья, сообщает газета Yeni Alanya.
Как говорится в сообщении, = мотоцикл сбил россиянку с дочерью на пешеходном переходе в районе Кызлар Пынары в ночь на воскресенье, женщина получила серьезные травмы, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали газете, что мотоциклисты по ночам часто устраивают гонки в этом месте.
Напомним, в конце июля блогер МотоТаня погибла в Турции.