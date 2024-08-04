Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
На водоемах в России за сутки погибли 18 человек
МЧС: Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за сутки
Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, 18 человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах России за прошедшие сутки, передает РИА «Новости».
В МЧС РФ рассказали, что один из случаев произошел на реке Чулым в Томской области, где женщина с семилетним ребенком заснула у водоема, а когда проснулась, сына уже не было рядом, его тело нашли в воде.
Напомним, 28 июля в МЧС сообщали, что нфа водоемах России за сутки погибли 30 человек.