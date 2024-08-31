Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Украинский чиновник предложил репрессировать 200 тыс. крымчан
Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.
Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».
По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.
Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.
Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.