Tекст: Кристина Цыцура

Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.



