Причал морского терминала под Калининградом принял первый паром

Tекст: Кристина Цыцура

«Это событие, которого регион ждал несколько лет – причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский «Антей». Мы успешно протестировали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», – отметил Беспрозванных, передает ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что после завершения строительства терминал сможет принимать до 225 тыс. пассажиров и до 80 тыс. единиц накатной техники в год.

По данным Минтранса РФ, получено разрешение на ввод в эксплуатацию причала № 1 терминала длиной 164 метра, берегового пандуса длиной 35 метров, а также акватории с навигационными глубинами в 7,5 метра и площадью 30,4 гектара. К причалу разрешена швартовка судов длиной до 191 метра.



