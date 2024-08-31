Полиция проверяет информацию о потасовке подростков в Мытищах

В ведомстве сообщили, что полиция обнаружила в интернете видео, на котором зафиксирован конфликт между подростками у одного из домов на Олимпийском проспекте в Мытищах.

Сотрудники начали проверку по данному факту, передает РИА «Новости».

В настоящее время опрашиваются свидетели, а также устанавливаются участники конфликта.

Ранее более 20 мигрантов задержали после потасовки на юго-востоке Москвы.

