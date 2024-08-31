Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.3 комментария
Полиция проверяет информацию о потасовке подростков в Мытищах
Полицейские проводят проверку после сообщения о конфликте между подростками в Мытищах, сообщили в МВД Подмосковья.
В ведомстве сообщили, что полиция обнаружила в интернете видео, на котором зафиксирован конфликт между подростками у одного из домов на Олимпийском проспекте в Мытищах.
Сотрудники начали проверку по данному факту, передает РИА «Новости».
В настоящее время опрашиваются свидетели, а также устанавливаются участники конфликта.
Ранее более 20 мигрантов задержали после потасовки на юго-востоке Москвы.