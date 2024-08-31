Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, утрата пилотов, которые умеют управлять истребителя F-16, представляет собой значительный удар, особенно когда существуют доктринальные и технологические барьеры, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что в этом году украинские воздушные силы потеряли значительное количество пилотов в результате, по его мнению, самоубийственных вылетов.

«Лучшее, что могут сделать украинские летчики, – это покинуть страну, возможно, даже бежать в Россию», – заявил Боснич, добавив, что в России у них получится достичь большего.

Ранее сообщалось, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

