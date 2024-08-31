Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
InfoBRICS: Гибель пилота F-16 стала тяжелым ударом для Украины
Гибель пилота F-16 стала серьезной утратой для ВСУ, заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
По его словам, утрата пилотов, которые умеют управлять истребителя F-16, представляет собой значительный удар, особенно когда существуют доктринальные и технологические барьеры, передает РИА «Новости».
Он также напомнил, что в этом году украинские воздушные силы потеряли значительное количество пилотов в результате, по его мнению, самоубийственных вылетов.
«Лучшее, что могут сделать украинские летчики, – это покинуть страну, возможно, даже бежать в Россию», – заявил Боснич, добавив, что в России у них получится достичь большего.
Ранее сообщалось, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .