Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.3 комментария
МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.
«Нет сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.
Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.
Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.
Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.