Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.2 комментария
Авария привела к отключению Армянской АЭС от энергосистемы страны
В связи с аварией в системе Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны, сейчас подача электроэнергии в системе восстановлена, сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.
Причины аварии устанавливаются, передает РИА «Новости».
«Электрические сети Армении» сообщили, что вечером в пятницу из-за выхода АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции «Шаумян-2» (принадлежит «Высоковольтным электрическим сетям»)
Несколько районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов временно оставались без света.
Напомним, Турция требует закрытия армянской АЭС в Мецаморе из-за ее расположения в сейсмоопасной зоне и старых технологий. В 2005 году закончился срок эксплуатации АЭС, в августе 2021 года был проведен ремонт, после которого срок эксплуатации продлили до 2026 года.