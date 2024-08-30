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Пленный солдат ВСУ рассказал, что не знал об отправке в Курскую область
Украинский военнослужащий Андрей Долгий, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что не знал, куда его направило командование.
По его словам, ему сказали о командировке на три дня и через пару дней узнал, что находится в Курской области, передает ТАСС.
Долгий добавил, что из-за больших потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады он был переведен в нее из другого подразделения, а перед тем, как сдаться в плен, он долгое время прятался от дронов. Когда пришли российские военнослужащие, Долгий сдался.
«Нам на учениях рассказывали, что русские очень плохие и плохо относятся, но это на самом деле не так. Русские очень хорошо относятся к пленным», – добавил он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении.