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ФСБ сообщила о росте числа поездок россиян за рубеж
За первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 12,6 млн поездок за границу, что на 9% больше. Число туристических въездов россиян в Китай и превысило показатели 2019 года, а лидером по числу поездок для отдыха стала Турция, следует из статистики погранслужбы ФСБ.
Самые популярные зарубежные направления у россиян – Турция (на 9,4%), ОАЭ (на 11,7%), Египет(на 15%), Таиланд (на 30%), из стран бывшего СССР – Казахстан (поездки сократились на 9%), Армения(сокращение на 17%), и Грузия(рост на 31,5%), также в топ-10 самых посещаемых стран вошла Абхазия(число поездок выросло на 2,8%). Поток из России в Китай вырос втрое, до 793,4 тыс. поездок, пишет РБК.
С туристическими целями россиян совершили 4,9 млн поездок, что на 20% больше год к году. В лидерах – Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Куба. В частности, число въездов в КНР выросло в 14 раз, на Кубу — на 60%, в Азербайджан — на 59%.
При этом выросло число поездок иностранцев в Россию. Чаще всего в Россию приезжали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана Таджикистана (падение на 8%, 977 тыс.).
С туристическими целями в Россию больше всего приезжали жители Китая – за полгода они совершили 301,8 тыс. поездок, что в девять раз больше в годовом выражении. Также в топе – туристы из Туркмении, Турции и Германии.
Чаще всего с января по март этого года граждане России ездили в Абхазию, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Таиланд, Китай, Египет.
Минэкономразвития сообщало, что турпоток между Россией и Китаем в рамках «группового безвиза» составил почти 580 тыс. человек.
Ранее Мьянма попросила российские авиакомпании о запуске прямых рейсов.