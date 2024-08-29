В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Масштабный сбой произошел в работе соцсети X
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети Х
Десятки тысяч пользователей соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) по всему миру сообщили о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По его сведениям, сбои начались около 22.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, где превысило 50 тыс. обращений. При этом 85% пожаловались на сбои в работе приложения, передает ТАСС.
Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Германии, Франции, Японии, Испании и в других европейских странах.