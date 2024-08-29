Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

Tекст: Александра Юдина

На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.