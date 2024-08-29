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    29 августа 2024, 23:38 • Новости дня

    Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

    Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети Х

    Tекст: Вера Басилая

    Десятки тысяч пользователей соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) по всему миру сообщили о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

    По его сведениям, сбои начались около 22.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, где превысило 50 тыс. обращений. При этом 85% пожаловались на сбои в работе приложения, передает ТАСС.

    Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Германии, Франции, Японии, Испании и в других европейских странах.

    29 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента

    В VK сообщили о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

    В VK сообщили о запуске единого облачного хранилища для видеоконтента
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания VK объявила о создании крупнейшего в России облачного хранилища для видеоконтента, объединив данные с платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео».

    На фоне замедления работы зарубежных видеохостингов, таких как YouTube, компания VK представила масштабное обновление своей видеоинфраструктуры – видеоконтент теперь будет храниться в едином облачном хранилище, передает РБК.

    Объем этого хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, что сделало его самым крупным среди отечественных платформ.

    По словам представителей компании, такая консолидация данных позволила повысить надежность хранения видеоматериалов. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются из резервных копий.

    Кроме того, новая система позволяет значительно сократить дублирование контента.

    Как пояснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин, если пользователь повторно загружает одно и то же видео на одну из платформ, система автоматически удаляет дубликат.

    Напомним, «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России. Так, около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой.

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    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    29 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    Мать детей Дурова рассказала о лишении его родительских прав
    @ @missbolgar

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишен родительских прав решением швейцарского суда, сообщила мать его детей Ирина Болгар.

    В своем Instagram* (запрещен в России) она указала, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав из-за того, что он предпринял ряд действий, направленных на ограничение ее прав и прав их общих детей, передает РИА «Новости».

    По ее слова, в конце 2022 года Дуров поставил ей ультиматум, потребовав переехать в ОАЭ. При этом он не предлагал обеспечить для нее и детей достойные условия жизни на новом месте. После отказа Болгар Дуров заблокировал доступ к совместным банковским счетам, перестал оплачивать счета на образование, медицинское обслуживание.

    В связи с этим, Болгар обратилась в швейцарский суд, который после проведенного расследования принял решение о лишении Дурова родительских прав.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.

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    28 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России

    Telecom Daily: «VK Видео» стремительно догоняет YouTube по популярности в России

    Tекст: Александра Юдина

    Популярность российского видеохостинга «VK Видео» стремительно растет – около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой, следует из данных исследования Telecom Daily.

    Российский видеохостинг «VK Видео» демонстрирует впечатляющие темпы роста популярности – о существовании сервиса знают почти 90% россиян, пользующихся видеосервисами, что лишь немного уступает показателю YouTube (97%), передает РИА «Новости».

    Более того, доля пользователей, регулярно просматривающих контент на «VK Видео», составляет 51%, что свидетельствует о высокой вовлеченности аудитории.

    В свою очередь о платформе Rutube знают 75% россиян, а треть регулярно смотрит на ней контент. Про «Дзен» наслышаны 68%, а про видеосервис соцсети «Одноклассники» – чуть меньше трети.

    Отмечается, что отечественные платформы – «VK Видео», Rutube и «Дзен» – за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube.

    «Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские пользователи все чаще выбирают отечественные видеоплатформы. Это связано с рядом факторов, включая расширение каталога контента, улучшение качества сервисов и рост патриотических настроений», – отмечают эксперты.

    В опросе приняли участие более тысячи россиян, просматривающих видео в режиме онлайн.

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    27 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть, по каким причинам был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».

    «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

    TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже

    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.

    Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.

    Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.


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    27 августа 2024, 00:53 • Новости дня
    Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова

    Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, позднее их отпустили, сообщила Figaro.

    Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».

    Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она  разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.

    Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

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    27 августа 2024, 11:42 • Новости дня
    Дурову продлили срок задержания во Франции
    Дурову продлили срок задержания во Франции
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции еще на двое суток в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях, сообщает прокуратура Парижа.

    Прокуратура Парижа приняла решение продлить срок содержания под стражей Дурова, он останется под стражей еще на 48 часов, передает ТАСС.

    В прокуратуре отметили, что продление срока задержания связано с необходимостью проведения дополнительных следственных действий. В частности, следователи намерены допросить ряд свидетелей и изучить новые доказательства.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    28 августа 2024, 03:26 • Новости дня
    Названо возможное место заключения Дурова во Франции

    Возможным местом заключения Дурова во Франции сочли Национальное бюро по борьбе с мошенничеством

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении во французском Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, сообщили источники в Париже.

    Бюро, которое и ведет расследование дела Дурова, расположено в пригороде Парижа. Сами французские власти не сообщали, где содержится Дуров, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дурова задержали в конце прошлой недели в аэропорту Ле Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

    На ваш взгляд
    Готов ли Павел Дуров пожертвовать личной свободой и безопасностью ради сохранения независимости Telegram?



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    13 комментариев

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    27 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    Эксперт Kaspersky посоветовал использовать особые чаты в Telegram

    Эксперт Kaspersky посоветовал использовать секретные чаты в Telegram для конфиденциальной переписки

    Tекст: Александра Юдина

    Специалист по кибербезопасности компании Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко посоветовал использовать секретные чаты в мессенджере Telegram для передачи конфиденциальной информации, так как они обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря сквозному шифрованию.

    Он подчеркнул важность выбора безопасных средств коммуникации при передаче конфиденциальных данных, отметив, что секретные чаты в Telegram представляют собой наиболее надежный вариант для подобных целей, передает РИА «Новости».

    «Секретные чаты используют сквозное шифрование – сообщения шифруются и расшифровываются исключительно на устройствах отправителя и получателя», – объяснил Дащенко.

    По его словам, в отличие от секретных чатов, открытые и групповые чаты в Telegram хранятся на серверах мессенджера, что делает их потенциально уязвимыми для взлома.

    Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась.

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    29 августа 2024, 07:34 • Новости дня
    WSJ: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Wall Street Journal: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Мессенджер Telegram на протяжении нескольких лет не получал судебные повестки и ордера от французских властей, поскольку они направлялись на малоиспользуемый корпоративный почтовый ящик платформы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, французские власти на протяжении длительного времени безуспешно пытались связаться с мессенджером Telegram для выполнения судебных запросов, передает «Лента.ру».

    Причиной такой ситуации, по информации газеты, стал тот факт, что все официальные уведомления направлялись на корпоративный электронный адрес платформы, который, по словам источника, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову, редко проверялся.

    Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом в 5 млн евро.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    29 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    В Госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторить участь Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России людей помнить о том, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова.

    По его словам, покинувшие Россию навсегда останутся разменной монетой в руках коллективного Запада, передает РИА «Новости».

    «Призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», – подчеркнул Шеремет.

    Депутат добавил, что задержание и политическое преследование во Франции Дурова в очередной раз показало избирательность «палочной демократии на Западе».

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    29 августа 2024, 12:59 • Новости дня
    Британские СМИ связали задержание Дурова во Франции с его спутницей

    Daily Mail: Подруга Дурова Юлия Вавилова могла предоставить их геоданные властям Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Британский таблоид Daily Mail выдвинул предположение о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции могло быть связано с его спутницей, Юлией Вавиловой.

    Согласно публикации, геолокационные данные, которые Вавилова публиковала в своих социальных сетях, могли быть использованы французскими спецслужбами для отслеживания Дурова, передает «Газета.Ru».

    Британские СМИ распространили информацию о том, что задержание Дурова во Франции могло быть спровоцировано действиями его спутницы, Юлии Вавиловой.

    Согласно этой версии, Вавилова, активно ведущая блог в соцсетях и позиционирующая себя как криптоинвестор, неоднократно публиковала фотографии с геолокацией, которая указывала на ее местоположение.

    Авторы публикации в Daily Mail полагают, что эти геоданные могли быть использованы французскими спецслужбами для отслеживания перемещений Дурова и его последующего задержания.

    Более того, в статье высказывается предположение о том, что Вавилова может быть агентом израильской разведки Моссад, специально внедренной в окружение Дурова.

    Напомним, Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Вплоть до вечера 28 августа он находился под стражей без официального предъявления обвинений. В четверг Дурова освободили под судебный надзор.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    27 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    Володин обвинил США в давлении на Францию в связи с задержанием Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США.

    В своем Telegram-канале он указал, что американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную мессенджерскую платформу и таким образом расширить свое влияние в информационном пространстве.

    Как отметил Володин, Госдепартамент и ЦРУ США неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Спикер Госдумы считает, что именно этот отказ стал причиной преследования Дурова.

    Также политик подчеркнул, что задержание Дурова – это не просто изолированный инцидент, а часть более широкой кампании США по контролю над глобальной сетью.

    Володин призвал государства, где активно используется Telegram, задуматься о том, хотят ли они, чтобы Вашингтон имел возможность вмешиваться в работу этой платформы.

    В заключение спикер Госдумы выразил мнение, что предстоящие президентские выборы в США стали дополнительным стимулом для американских властей усилить давление на Telegram, так как президенту США Джо Байдену необходимо «продемонстрировать избирателям свою жесткую позицию в отношении России».

    Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

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      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

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