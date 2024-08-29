В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.0 комментариев
Глава «Белого интернета» оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео»
Глава «Белого интернета» Сидоренко оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео»
Слияние видеоконтента с «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» стало результатом инвестиций в отрасль за последние четыре года, заявила гендиректор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.
В VK заявилиоб объединении видеоконтента трех платформ на основе собственной разработки – one-cloud, объем хранилища превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 млрд гигабайт.
Сидоренко отметила, что за четыре года объем вложений российских компаний в цифровые технологии увеличился более чем на 80%, достигнув отметки в 4 трлн рублей. Инвестиции во внедрение программных продуктов увеличились в 2,5 раза. И сегодня мы можем увидеть результаты этих финансовых вливаний, пояснила она.
Ее комментарий приводится в Telegram-канале «Белый интернет».
Российские цифровые медиа планомерно и поступательно развивают свои продукты, обеспечивая технологическую независимость от западных вендоров, подчеркнула гендиректор АНО.
VK в этом вопросе является одним из лидеров, компания активно внедряет собственные инновационные решения в свои сервисы, которые «ничем не уступают западным аналогам», добавила Сидоренко.
«Преимущество внедренной технологии – безопасное облачное хранение видеоконтента и скорость его передачи. Пользователи почувствуют высокую скорость загрузки видеозаписей, их добавления в любую из платформ VK. Это же позволит в быстрые сроки восполнить объем видеозаписей, догнав международные платформы», – указала эксперт.
По ее мнению, Россия уверенно идет «к созданию своей национальной цифровой экосистемы с надлежащим уровнем безопасности и цифровой оснащенности работы».