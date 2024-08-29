Железнодорожные пути повреждены при обстреле курского Льгова

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, со стороны ВСУ в Льгове было зафиксировано четыре прилета, повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский», передает «Интерфакс».

Клемешов добавил, что после обстрела загорелся склад одного из комбинатов города, пожар потушен, никто не пострадал.

Он также рекомендовал уехавшим жителям пока не возвращаться в город из-за сложной оперативной обстановки.

Ранее Клемешов сообщил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека.