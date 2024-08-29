В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублём, а интеллигенция – ещё и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулём на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.0 комментариев
Железнодорожные пути повреждены при обстреле курского Льгова
Глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов сообщил об обстреле с украинской стороны территории муниципалитета.
По его словам, со стороны ВСУ в Льгове было зафиксировано четыре прилета, повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский», передает «Интерфакс».
Клемешов добавил, что после обстрела загорелся склад одного из комбинатов города, пожар потушен, никто не пострадал.
Он также рекомендовал уехавшим жителям пока не возвращаться в город из-за сложной оперативной обстановки.
Ранее Клемешов сообщил, что в результате падения фрагментов сбитой ракеты во Льгове Курской области пострадали четыре человека.