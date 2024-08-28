Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».11 комментариев
Трансляция концерта в честь дня независимости Молдавии сорвалась из-за авторских прав
Трансляцию концерта в День независимости Молдавии прервали из-за ограничений на показ выступлений некоторых артистов
Празднование Дня независимости Молдавии обернулось скандалом – прямая трансляция концерта на главной площади Кишинева на местных телеканалах неожиданно оборвалась. Вместо нее показали запись прошлогоднего концерта.
Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ пояснил, что это произошло из-за ограничений со стороны артистов на показ своих выступлений по телевидению.
«Некоторые исполнители, согласно контракту, не разрешают вести полную прямую трансляцию своего выступления, чтобы мотивировать зрителей посещать концерты», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на молдавское издание «Ньюсмейкер».
Он добавил, что единственным выступлением, которое оказалось недоступным в интернете, было выступление шведской певицы Лорин.
Инцидент вызвал возмущение общественности, представители которой обрушились на правительство с критикой в социальных сетях, напомнив, что на организацию концерта из казны была выделена рекордная сумма в 10 млн. лей (около 570 тыс. долларов).