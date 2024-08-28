WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины

Tекст: Денис Тельманов

«Атака ... выявила некоторые уязвимые места Украины», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».



В статье отмечается, что летом на Украину начали поступать первые истребители F-16, потенциально это могло бы усилить систему ПВО страны. Однако у Украины нет ресурсов для перехвата ракет во всех частях страны. Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины из-за постоянных ударов ВС России по важным объектам стала более уязвимой.

Отмечается, что в понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Как рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили лагерь иностранных наемников на Украине