Песков: Россия готова помогать Дурову во Франции

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы надеемся, господин Дуров обладает необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что ситуация осложняется тем, что Дуров также является гражданином Франции.

На ваш взгляд Готов ли Павел Дуров пожертвовать личной свободой и безопасностью ради сохранения независимости Telegram? Да

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По мнению представителя Кремля, дело Дурова можно будет считать политическим, если французская сторона не предъявят серьезную доказательную базу под свои обвинения.

Если таких доказательств не будет, то можно будет считать действия Парижа попыткой ограничения свободы коммуникаций и «прямым запугиванием руководителя крупной компании».

Основателя Telegram Дурова задержали в конце прошлой недели в аэропорту Ле Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.