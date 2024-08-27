Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.3 комментария
Песков: Россия готова помогать Дурову во Франции
Российская сторона готова оказать помощь основателю Telegram и «ВКонтакте» Павлу Дурову, но проблема в том, что у бизнесмена кроме российского есть и французское гражданство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, господин Дуров обладает необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что ситуация осложняется тем, что Дуров также является гражданином Франции.
По мнению представителя Кремля, дело Дурова можно будет считать политическим, если французская сторона не предъявят серьезную доказательную базу под свои обвинения.
Если таких доказательств не будет, то можно будет считать действия Парижа попыткой ограничения свободы коммуникаций и «прямым запугиванием руководителя крупной компании».
Основателя Telegram Дурова задержали в конце прошлой недели в аэропорту Ле Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.