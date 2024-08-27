Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка поразила живую силу и технику 4-й танковой бригады ВСУ, 12-ю бригаду спецназа «Азов», 104-ю, 110-ю и 114-ю бригады теробороны у Колесниковки, Богуславки, Табаевки в Харьковской области и у Серебрянского лесничества, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражены четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 490 человек, два американских БТРа М113, две бронемашины, две британские гаубицы FH-70, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус».

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны у Кузьминовки, Верхнекаменского и Катериновки в ДНР. Также отражена контратака 5-й штурмовой бригады ВСУ.

В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 780 человек, немецкий танк Leopard, боевую бронированную машину, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Группировка «Север» на Липцовском и Сумском направлениях поразила формирования 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны у Червоного, Ворожбы, Барановки, Пустогорода (Сумская область) и Липцов (Харьковская область). Также отражены три контратаки украинских штурмовиков.

В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 115 человек и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Средства ПВО сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», три французские управляемые авиабомбы Hammer и 31 дрон.

С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30564 дрона, 575 ЗРК, 17586 танков и других бронемашин, 1425 машин РСЗО, 13690 орудий полевой артиллерии и минометов.