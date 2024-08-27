Боец ВС России: На Курском направлении в составе ВСУ были поляки, французы и афроамериканцы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Курском направлении в ВСУ были замечены афроамериканцы, поляки, французы, которым хорошо досталось от российских военных, передает ТАСС.

Ранее американский наемник рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.