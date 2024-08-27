Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.11 комментариев
Российский боец рассказал об иностранных наемниках на Курском направлении
Боец ВС России: На Курском направлении в составе ВСУ были поляки, французы и афроамериканцы
Поляки, французы и афроамериканцы были в рядах ВСУ на Курском направлении, рассказал российский военный с позывным «Зема».
По его словам, на Курском направлении в ВСУ были замечены афроамериканцы, поляки, французы, которым хорошо досталось от российских военных, передает ТАСС.
Ранее американский наемник рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».
Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.