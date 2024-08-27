Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области
Американский наемник, ветеран войны в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».
«Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.
Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.
ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».
Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.