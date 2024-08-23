На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке
ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке предположительно в Курской области
Американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.
ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом, передает РИА «Новости».
Его позиция обустроена у детской площадки и жилого дома, по фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.
Когда именно сделано фото, не уточняется, судя по растительности, оно сделано ранней весной.
Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек считается грубым нарушением международного права.
До этого ЧВК публиковала фото бойцов, участвующих в нападении на Курскую область.
Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении на Курскую область вызовом.