ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке предположительно в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом, передает РИА «Новости».

Его позиция обустроена у детской площадки и жилого дома, по фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.

Когда именно сделано фото, не уточняется, судя по растительности, оно сделано ранней весной.

Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек считается грубым нарушением международного права.

До этого ЧВК публиковала фото бойцов, участвующих в нападении на Курскую область.

Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении на Курскую область вызовом.