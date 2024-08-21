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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

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    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    11 комментариев
    21 августа 2024, 13:23 • Новости дня

    В Госдуме прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на Курскую область

    Депутат Госдумы Белик назвал участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область вызовом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел участие американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    По его словам, участие американской ЧВК в нападении на Курскую область не может удивлять, так как американы фактически являются командирами ВСУ, передает РИА «Новости».

    Белик добавил, что США интегрировали собственных солдат в украинскую армию и в данный момент проводят военный эксперимент. То есть, по его словам, США полностью вовлечены в украинский конфликт. что является настоящим вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Как добавил Белик, ЧВК – глаза и уши армии США во всех военных операциях ВСУ и для попавших в плен наемников нужно устроить показательное наказание, «чтобы впредь не повадно было приходить с оружием на нашу землю».

    Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

    Коментарии (83)
    21 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

    По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.

    В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    20 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный расстрелял двух молодых людей в Курской области, которые переплыли реку и вышли на берег в попытках покинуть зону боевых действий, рассказал местный житель, который видел, как убили гражданских.

    По его словам, двое жителей соседнего сели Гуево переплыли реку Псел, пытаясь уйти от ВСУ.

    «Дорога как раз под речку ведет, и солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», – передает ТАСС слова жителя.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    Коментарии (21)
    20 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    @ usembassy.gov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима, сообщил МИД России.

    Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

    В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

    Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (30)
    21 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Зампред Совбеза Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что атака на Курскую область расставила все «на свои места».

    «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред также отметил, что теоретически в ходе переговорного процесса для России существовала бы опасность оказаться в «переговорном капкане», участвуя в ненужных диалогах о мире, предложенных и навязанных Киеву международным сообществом.

    Кроме того, Медведев намекнул на причастность к атаке на Курскую область одного из экс-британских премьеров Бориса Джонсона, призвав того «не радоваться».

    «Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», – подчеркнул зампред.

    Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    20 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Евкуров сейчас находится в Курской области, сказал министр в ходе заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает ТАСС.

    Также в состав Координационного совета вошли замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (материально-техническое обеспечение, транспорт и содействие гражданским властям при эвакуации), замминистра обороны Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение, вооружение, специальная и военная техника), замминистра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство), замминистра обороны – глава аппарата МО Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация), начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение), сообщает РИА «Новости».

    Напомним, в августе в Минобороны создали Совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, тогда же прошло его первое заседание.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

    Коментарии (13)
    20 августа 2024, 17:39 • Новости дня
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперштаб Курской области направил 12 вопросов, 11 из которых полностью решены, заявил замначальника Национального центра управления обороной Юрий Корсачев, сообщает Минобороны.

    Он рассказал, что в группировку поставлено необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям города Курчатова в Курской области.

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    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов

    Религиовед Лункин: Обращение артиллеристов к иконе Курская Коренная показывает их духовную связь с предками

    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя просьбу российских бойцов привезти из-за границы в Курскую область чудотворную икону.

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка попросили Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ) доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение». Отмечается, что возвращение святыни станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества.

    «Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» является и символом единства народа и русской истории, и осязаемой физически святыней, которой можно поклониться. Через образ иконы, через Богородицу верующие обращаются со своими просьбами к Богу. Иконы, прошедшие вместе государством и обществом узловые моменты становления России, стали особенно значимыми», – говорит Лункин.

    Он рассказывает, что помимо Курской иконы Божией Матери, такое же значение имеют и Владимирская икона, связывающая Россию с наследием евангелистов, и «Троица» Андрея Рублева – знак расцвета христианской культуры Руси после раздробленности и ига.

    Сама курская икона знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, рассказывает религиовед. После 2007 года Коренная уже стала зримым воплощением единства РПЦ и РПЦЗ, была привезена в Россию, но ее хранителем осталась именно Зарубежная церковь.

    «Учитывая, что РПЦЗ и ее глава митрополит Николай (Ольховский) почти не выступают с политическими заявлениями, скорее всего, никаких препятствий для нового приезда Курской Коренной в Россию не будет», – полагает собеседник.

    Он также подчеркивает, что для военнослужащих обращение к исторической иконе – это знак высокого патриотического подъема, осознание своей связи с подвигами предков. «Но есть в этом и нечто еще – это сопричастность общей молитве и общему заступничеству со стороны Божией Матери, которое получали и княжеские дружины, и ополчение во время Смуты, и воины Великой Отечественной войны. Это всеобщая сила и скрыта в Курской Коренной иконе», – заключил Лункин.

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    21 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи боевики участвовали в атаке ВСУ на Курскую область, отказалась предоставить комментарии относительно своего участия в боевых действиях, сославшись на запрет Службы безопасности Украины.

    Представители Forward Observation Group заявили, что все вопросы, касающиеся участия частных военных компаний в военных операциях на Украине, следует адресовать непосредственно СБУ, передает РИА «Новости».

    Также в компании отметили, что им запрещено предоставлять какие-либо комментарии по данному вопросу.

    Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.

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    21 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.

    По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

    «Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

    Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

    Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    20 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Алаудинов: Пленные бойцы ВСУ сами себя сдают из-за информации в телефонах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, когда украинские военные попадают в плен, то все становятся «поварами, водителями, находят себе мирные профессии», но их выдают их камеры и телефоны, в которых бывает столько информации, что остается только очень удивляться, как можно такие вещи фиксировать, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил: очень смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят, потому что получается, что они сами себя сдали.

    Командир спецназа «Ахмат» назвал мародерами военных ВСУ, действующих в Курской области. «Надо понимать, что собран весь сброд, все быдло, что там есть. Туда же добавили и огромное количество иностранных наемников. Они все являются одинаковыми мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», – добавил он.

    Ранее Алаудинов заявил, что российские войска полностью остановили наступление ВСУ на территории Курской области.

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