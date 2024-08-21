Депутат Госдумы Белик назвал участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область вызовом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, участие американской ЧВК в нападении на Курскую область не может удивлять, так как американы фактически являются командирами ВСУ, передает РИА «Новости».

Белик добавил, что США интегрировали собственных солдат в украинскую армию и в данный момент проводят военный эксперимент. То есть, по его словам, США полностью вовлечены в украинский конфликт. что является настоящим вызовом, на который Россия обязательно ответит.

Как добавил Белик, ЧВК – глаза и уши армии США во всех военных операциях ВСУ и для попавших в плен наемников нужно устроить показательное наказание, «чтобы впредь не повадно было приходить с оружием на нашу землю».

Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.