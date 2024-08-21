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В Госдуме прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на Курскую область
Депутат Госдумы Белик назвал участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область вызовом
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел участие американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.
По его словам, участие американской ЧВК в нападении на Курскую область не может удивлять, так как американы фактически являются командирами ВСУ, передает РИА «Новости».
Белик добавил, что США интегрировали собственных солдат в украинскую армию и в данный момент проводят военный эксперимент. То есть, по его словам, США полностью вовлечены в украинский конфликт. что является настоящим вызовом, на который Россия обязательно ответит.
Как добавил Белик, ЧВК – глаза и уши армии США во всех военных операциях ВСУ и для попавших в плен наемников нужно устроить показательное наказание, «чтобы впредь не повадно было приходить с оружием на нашу землю».
Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.