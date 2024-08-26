Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Rumble решил прекратить работу во Франции
Rumble решил покинуть Францию из-за ограничений свободы слова
Видеохостинг Rumble, известный своей либеральной политикой в отношении контента, прекратил работу на территории Франции, обвинив власти страны в нарушении принципов свободы слова, заявил основатель канадского сервиса Крис Павловски.
Павловски в своем микроблоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о поддержке задержания Дурова.
«Когда вы (Макрон) говорите, что привержены свободе слова, вы лжете, – написал Павловски. – Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас нет приверженности свободе слова», передает ТАСС.
Основатель канадского сервиса также сообщил, что в знак протеста против такой политики он покинул территорию Евросоюза.
В понедельник в парижской прокуратуре сообщили, что Дурова во Франции обвинили в 12 преступлениях.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.