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    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    26 августа 2024, 17:33 • Новости дня

    Макрон сделал заявление о задержании Дурова

    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции не имеет под собой политической подоплеки, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи», – сообщил Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее в Еврокомиссии заявляли, что в ЕС нет закона о цифровых услугах, предполагающего арест, потому Дурова арестовали по законам Франции.

    26 августа 2024, 01:17 • Новости дня
    Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова

    Shot: Пропавшая спутница Дурова Вавилова переехала в Дубай из Москвы

    Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова
    @ shot_shot

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная спутница основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуч Юлия Вавилова, пропавшая после его задержания во Франции, переехала из Москвы в Дубай два года назад, сообщили СМИ.

    Вавиловой 24 года, она до переезда в Дубай жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канале Shot.

    В 2022 году криптокоуч переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке. Вавилова называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    Судя по фотографиям и постам в соцсетях, Вавилова недавно посещала Казахстан и Кыргызстан, в те же дни, что и Павел Дуров, но совместных снимков с бизнесменом у девушки нет.

    Ранее Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

    Коментарии (43)
    25 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Дурова в Париже
    Стало известно о планах Дурова в Париже

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель Telegram Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер, сообщили источники AFP.

    Предприниматель намеревался поужинать в Париже. Также издание пишет, что по мнению одного из следователей, Дуров прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности», передает РБК.

    Напомним, посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

    Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 01:03 • Новости дня
    Российские политики и эксперты отреагировали на задержание во Франции Дурова

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что арест Дурова может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. «Этого допустить нельзя», – призвал политик.

    «Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Telegram – это фактически главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – пишет журналист Андрей Медведев.

    «Западная Европа и США считают Telegram связанным с российским государством: для Павла было ошибкой приезжать сейчас на территорию ЕС, тем более обладая французским паспортом», – считает политолог Алексей Наумов.

    «Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», – иронично отметил сенатор Андрей Клишас.

    Политолог Павел Данилин предположил, что «скоро Telegram станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова)».

    Между тем, администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    24 августа 2024, 07:15 • Новости дня
    Опубликованы архивы 1940 года с планами Франции и Британии начать войну с СССР

    Президентская библиотека опубликовала документы 1940 года с планами Франции и Британии разбомбить нефтепромыслы Баку

    Опубликованы архивы 1940 года с планами Франции и Британии начать войну с СССР
    @ Norbert Michalke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 1940 году Великобритания и Франция приняли принципиальное решение начать войну против СССР и добиться краха Советского Союза, разбомбив нефтепромыслы в Баку, следует из архивных документов, опубликованных Президентской библиотекой.

    Как следует из документов, Великобритания и Франция собирались атаковать СССР из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, а также нанести удары по Кавказу. Решение принял высший военный совет – официальный главный орган военного руководства Великобритании и Франции, руководили которым премьеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье, передает РИА «Новости».

    Президентской библиотекой опубликованы фрагменты из сборника МИД Германии «Секретные документы французского генштаба». В частности, опубликована записка 1940 года главнокомандующего сухопутными союзными войсками во Франции генерала Мориса Гамелена о планах разрушения советских нефтяных промыслов на Кавказе. Документ находится в Российском государственном военном архиве.

    Гамелен заявил, что удар по нефтяным месторождениям Кавказа для «лишения России сырья» и «расшатывания советской державы» следует наносить с воздуха. Указывалось, что авиаудары по Баку, скважины которого были «источником 75% русской нефтяной продукции», должны привести к «разрушению или поджогу» нефтеперерабатывающих заводов, резервуаров, портовых сооружений, железной дороги.

    Предполагалось, что удар по Баку оставил бы СССР без значительной части кавказской нефти и «быстро поставил бы Советы в критическое положение». По оценке Парижа, атака могла бы стать даже «решающим ударом по советской военной и экономической организации». Гамелен не исключал «риска полного краха» СССР в течение следующих нескольких месяцев.

    У Франции не хватало подходящих самолетов, поэтому Париж рассчитывал на британские.

    Кроме того, сообщается, что во второй половине января 1940 года премьер Франции Даладье поставил перед военными конкретную задачу ударов с воздуха по кавказским нефтепромыслам. Идею поддержал Чемберлен. Были составлены планы нападения – английский МА-6 и французский R.I.P. («Россия. Индустрия. Горючее»), которые позднее свели в единый план операции «Копье». Атаковать собирались Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и Поти. Планировалось разрушить Баку за 15 дней, Грозный – за 12 дней, Батуми – за полтора дня.

    Операцию хотели начать 15 мая 1940 года, затем – в июне, но успехи Германии в Европе и работа советской разведки, которая вскрыла планы Лондона и Парижа, помешали реализации задуманного. А 12 марта 1940 года кончилась война между СССР и Финляндией.

    Однако после начала Великой Отечественной войны британское военное руководство рассматривало вариант с уничтожением кавказских нефтепромыслов, чтобы те не достались гитлеровцам.

    В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В пятницу исполнилось 85 лет со дня подписания советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа).

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    26 августа 2024, 01:24 • Новости дня
    Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен

    AFP: Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей

    Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей, сообщило Agence France-Presse.

    В публикации AFP уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции».

    Французские СМИ пишут, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов, передает РИА «Новости».

    После завершения первоначального этапа Дурова могут освободить или выдвинуть обвинения для ареста.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

    Коментарии (14)
    25 августа 2024, 02:10 • Новости дня
    В МИД России прокомментировали арест Дурова во Франции

    МИД: Представители Дурова не обращались в посольство России в связи с его арестом

    Tекст: Вера Басилая

    Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, но российские дипломаты предприняли необходимые шаги по прояснению ситуации, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД подчеркнули, что в посольстве России во Франции сразу же начали прояснять ситуацию в связи с задержанием Дурова, несмотря на то, что его представители не обращались за помощью, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Дуров отправлен под стражу во Франции.

    Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

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    23 августа 2024, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: «Старыми демократиями» управляют люди, которым не доверяют четыре избирателя из пяти

    Эксперты отметили разницу между отношением граждан стран Запада к своим лидерам и россиян к Путину

    «Мы живем в удивительное время полнейшего кризиса власти в тех странах, которые раньше считались образцом для подражания», – заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова, комментируя результаты исследования компании Morning Consult, показавшего огромные антирейтинги лидеров западных стран среди своих граждан.

    «Вот свеженькие рейтинги по европейским странам: Олаф Шольц – 78% неодобрения, Эммануэль Макрон – 77% неодобрения, Петр Фиала – 79% неодобрения. То есть «старыми демократиями» управляют люди, которым не доверяют четыре избирателя из пяти. Если вдуматься, это абсурд», – написала Федорова в своем Telegram-канале. По ее словам, даже у Байдена ситуация лучше – ему не доверяют всего лишь две трети: согласно данным Morning Consult, антирейтинг президента США составляет 62%.

    «Что характерно (уж не удержусь от сравнения), в странах БРИКС ситуация совершенно не такая. В Индии у Моди нормальные рейтинги 70+. Ну а что касается рейтингов Владимира Путина, то вы их знаете – они колеблются, по данным ВЦИОМ, вокруг уровня 80%», – отметила Федорова.

    «Ключевое, что стоит отметить, – это стремительное падение популярности лидеров западных стран среди своих граждан. Так, президент США Джо Байден бьет антирекорды», – добавляет политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова. 

    «Ниже Байдена мы можем наблюдать рейтинги лидеров тех западных стран, которые фактически выступают против борьбы России за свой собственный путь, за свой суверенитет и национальные интересы. Среди них канцлер Германии Олаф Шольц: мы видим процентное соотношение 22% одобрения и 78% неодобрения. Ниже по рейтингу Эммануэль Макрон: 77% неодобрения и Петр Фиала из Чехии с 79% неодобрения. Их рейтинги достигли минимума за пять с половиной лет», – подчеркнула эксперт.

    Она обращает внимание, что отношение граждан западных стран к своим лидерам прямо противоположно тому, как к Владимиру Путину относятся граждане России: «Большинство россиян поддерживают ту политику, которую проводит глава государства, это регулярно фиксируют различные социологические службы. По исследованиям ВЦИОМ, в августе рейтинг одобрения президента составляет от 78% до 81%. Российское общество солидарно с президентом и поддерживает его видение развития страны, несмотря на вызовы, которые перед нами сегодня стоят».

    «Конечно, такая консолидация российского общества вокруг безусловного лидера сказывается и на определенном внешнеполитическом позиционировании. Несмотря на попытки затормозить процесс строительства многополярного мира, его создание неизбежно. Россия находится в авангарде создания этого нового справедливого мироустройства, в основу которого лягут принципы открытости экономики и справедливости для всех с учетом интересов государств и народов», – считает Карпова.

    Политолог Павел Данилин в своем Telegram-канале назвал результаты исследования Morning Consult «чудовищными цифрами, демонстрирующими поистине антинародную сущность политики глобального Запада».

    Он также отметил высокий уровень поддержки россиянами Владимира Путина на фоне огромных антирейтингов западных лидеров. «Это, кстати, лучший ответ на постоянные вопросы западников, «почему у них ничего не получается сделать с русскими«. А вот потому ничего и не получается», – пояснил Данилин.

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    26 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции

    Внук де Голля назвал отказ Франции звать Россию на годовщину Нормандской операции плевком

    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ французской стороны приглашать российских представителей на 80-ю годовщину освобождения Парижа стал плевком в память героев войны, заявил внук бывшего президента страны Шарля де Голля Пьер де Голль.

    Де Голль заявил, что лично был ущемлен и возмущен тем, что Россию не пригласили на церемонию по случаю Нормандской операции, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало «плевком по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны».

    Внук президента отметил, что Россия заплатила «самую тяжелую, самую большую цену» в борьбе за освобождение от нацизма, без нее Европе было бы сложнее, а может быть, «и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия».

    Де Голль добавил, что ведет борьбу за «информационную и историческую правду» и против отрицания культуры и идентичности наций.

    Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо называл позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    25 августа 2024, 02:00 • Новости дня
    Основатель Telegram Дуров отправлен под стражу во Франции

    Parisien: Ордер на арест Дурова предполагал активацию при прибытии бизнесмена во Францию

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, ордер на его арест был активирован только при прибытии бизнесмена во Францию, сообщили французские СМИ.

    Сообщается, что французские власти считают Дурова соучастником нескольких преступлений, в том числе, из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны, передает РИА «Новости».

    Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись во Франции, поскольку знал, что является там персоной нон-грата.

    Между тем, Parisien пишет, что выданный французскими властями ордер на розыск Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена во Францию.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 03:05 • Новости дня
    Основатель Rumble: С Дуровым Франция перешла «красные линии»
    Основатель Rumble: С Дуровым Франция перешла «красные линии»
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция перешла красную линию, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил основатель Rumble, миллиардер Крис Павловски.

    На своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) Павловски напомнил, что власти Франции угрожали Rumble, и теперь «перешли красную линию», арестовав Дурова за то, что он не цензурировал речь, передает ТАСС.

    Павловски отметил, что будет использовать все доступные законные средства для «борьбы за свободу слова, универсальное право человека». По его словам, в Rumble надеются на немедленное освобождение Дурова.

    Ранее бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден осудил арест основателя Telegram Павла Дурова, назвав действия французских властей посягательством на свободу слова. Он также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот опустился до уровня взятия заложников.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в шутку призвал  Макрона покинуть страну, поскольку после задержания Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена.

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    24 августа 2024, 20:32 • Новости дня
    Во Франции простились с Аленом Делоном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Похороны французского актера Алена Делона прошли в субботу в коммуне Души в узком кругу, сообщил телеканал BFMTV.

    По данным телеканала, церемония похорон Делона прошла в часовне, специально построенной актером на находящейся в его собственности территории, передает РИА «Новости».

    Актер не желал устраивать пышные похороны или национальное прощание. Местом захоронения Делона стало его поместье, где также находятся могилы 35 его собак.

    В последний путь актера провожали трое его детей и близкие друзья. Перед началом похорон сыновья Делона, Антони и Ален-Фабьен, вышли из замка, чтобы поблагодарить многочисленных поклонников актера, которые принесли цветы к ограде поместья.

    Фанаты таланта Делона исполнили в его память песню Paroles…Paroles, которую он когда-то пел вместе с французской певицей и актрисой Далидой.

    Актер умер после продолжительной болезни 18 августа на 89-м году жизни.

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    24 августа 2024, 18:50 • Новости дня
    Макрон заявил, что власти найдут виновных в поджоге машин у синагоги

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти сделают все возможное для того, чтобы найти тех, кто поджег автомобили перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.

    «Все будет сделано, чтобы разыскать тех, кто стоит за этим террористическим актом», – написал Макрон на своей странице в социальной сети X, передает ТАСС.

    Французский президент также объявил об усилении мер безопасности возле религиозных учреждений по всей стране.

    В момент поджога в синагоге находились пять человек, включая раввина, которые не пострадали. Об этом сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT), которая взяла на себя расследование данного инцидента.

    Прокуратура возбудила дело по статьям о попытке террористического нападения, создании террористической организации и умышленном уничтожении имущества. В результате инцидента пострадал один из сотрудников муниципальной полиции, который получил травмы из-за взрыва газового баллона в одной из горящих машин.

    Ранее французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта на стадионе в Сент-Этьене, где должен был состояться футбольный матч.

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    25 августа 2024, 03:27 • Новости дня
    Во Франции задержан подозреваемый в поджоге машин у синагоги

    BFMTV: Подозреваемый в поджоге машин у синагоги во Франции задержан

    Tекст: Вера Басилая

    Предполагаемый поджигатель автомобилей у синагоги в коммуне Ла-Гранд-Мотт на юге Франции ранен при задержании, сообщил телеканал BFMTV.

    Злоумышленник был обнаружен в Ниме, полицейский спецназ открыл огонь. Подозреваемый ранен, его жизнь вне опасности, передает ТАСС.

    Ранее утром в субботу взрыв произошел перед синагогой в департаменте Эро после поджога двух машин, в одной из которых находился газовый баллон. Один полицейский пострадал.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что власти сделают все возможное для того, чтобы найти тех, кто поджег автомобили перед синагогой.

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    26 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    В Бундестаге назвали задержание Дурова атакой на свободу слова

    Депутат Бундестага Дагделен назвала задержание Дурова атакой на свободу слова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова является бесцеремонной атакой на свободу выражения мнения и прессы, заявила депутат Бундестага от «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен.

    Дагделен предположила, что задержание Дурова связано с его отказом предоставить доступ к данным пользователей мессенджера западным спецслужбам, передает ТАСС.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже. Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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    26 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    ЕК: Дуров арестован по законам Франции

    Еврокомиссия: Дуров арестован по законам Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арест основателя Telegram Павла Дурова проводился в соответствии с французским законодательством, так как действующий в ЕС закон о цифровых услугах (DSA) не применим к арестам и уголовному преследованию, сообщили в Еврокомиссии.

    Арест проводился в соответствии с французскими законами, уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA, пояснили в ЕК РИА «Новости».

    DSA не устанавливает уголовных преступлений, потому неприменим для арестов. Для этого есть национальные и международные законы, определяющие уголовное преступление.

    Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете. Бизнесмен прибыл в страну, хотя и числился в перечне разыскиваемых Францией. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы

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    Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт

    Мировые СМИ довольно негативно восприняли задержание Павла Дурова, которому французские власти инкриминируют тяжкие преступления, но с двумя заметными исключениями. Это Украина и сама Франция, где Павлу Дурову уже вынесли вердикт только на том основании, что он русский и «мог встретиться с президентом России в Азербайджане». Подробности

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    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

    Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, а максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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