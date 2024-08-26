Вучич после ареста Дурова обвинил Запад в изменении реалий ради своих интересов

Опубликованы архивы 1940 года с планами Франции и Британии начать войну с СССР

Президентская библиотека опубликовала документы 1940 года с планами Франции и Британии разбомбить нефтепромыслы Баку

Tекст: Антон Антонов

Как следует из документов, Великобритания и Франция собирались атаковать СССР из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, а также нанести удары по Кавказу. Решение принял высший военный совет – официальный главный орган военного руководства Великобритании и Франции, руководили которым премьеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье, передает РИА «Новости».



Президентской библиотекой опубликованы фрагменты из сборника МИД Германии «Секретные документы французского генштаба». В частности, опубликована записка 1940 года главнокомандующего сухопутными союзными войсками во Франции генерала Мориса Гамелена о планах разрушения советских нефтяных промыслов на Кавказе. Документ находится в Российском государственном военном архиве.

Гамелен заявил, что удар по нефтяным месторождениям Кавказа для «лишения России сырья» и «расшатывания советской державы» следует наносить с воздуха. Указывалось, что авиаудары по Баку, скважины которого были «источником 75% русской нефтяной продукции», должны привести к «разрушению или поджогу» нефтеперерабатывающих заводов, резервуаров, портовых сооружений, железной дороги.

Предполагалось, что удар по Баку оставил бы СССР без значительной части кавказской нефти и «быстро поставил бы Советы в критическое положение». По оценке Парижа, атака могла бы стать даже «решающим ударом по советской военной и экономической организации». Гамелен не исключал «риска полного краха» СССР в течение следующих нескольких месяцев.

У Франции не хватало подходящих самолетов, поэтому Париж рассчитывал на британские.

Кроме того, сообщается, что во второй половине января 1940 года премьер Франции Даладье поставил перед военными конкретную задачу ударов с воздуха по кавказским нефтепромыслам. Идею поддержал Чемберлен. Были составлены планы нападения – английский МА-6 и французский R.I.P. («Россия. Индустрия. Горючее»), которые позднее свели в единый план операции «Копье». Атаковать собирались Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и Поти. Планировалось разрушить Баку за 15 дней, Грозный – за 12 дней, Батуми – за полтора дня.

Операцию хотели начать 15 мая 1940 года, затем – в июне, но успехи Германии в Европе и работа советской разведки, которая вскрыла планы Лондона и Парижа, помешали реализации задуманного. А 12 марта 1940 года кончилась война между СССР и Финляндией.

Однако после начала Великой Отечественной войны британское военное руководство рассматривало вариант с уничтожением кавказских нефтепромыслов, чтобы те не достались гитлеровцам.

В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В пятницу исполнилось 85 лет со дня подписания советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа).