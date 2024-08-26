Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником
Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Иачей Клиш заявил, что в воздушное пространство страны, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат.
По данным польских военных, инцидент произошел в районе города Червоноград.
«На территорию Польши, вероятно, влетел беспилотник. Скорее всего, он находится на территории гмины (общины) Тышовце», – сказал Клиш, передает РИА «Новости».
В свою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что воздушный аппарат «пересек границу Польши в районе Червонограда» Львовской области Украины.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов). Из них 12 млрд (более 3,1 млрд долларов) составила военная помощь, в том числе почти тысяча штук тяжелой техники: танков PT-91 Twardy, Т-72, Leopard, БТР и БМП, самоходных гаубиц Krab, ракетных установок, десять самолетов МиГ-29, десять вертолетов.