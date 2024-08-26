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    Увеличилась площадь природного пожара в Крыму
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    23 комментария
    26 августа 2024, 09:28 • Новости дня

    Продолжительность рабочего дня россиян выросла до максимума за 11 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 года: средний показатель по России в 2023 году продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из обследования рабочей силы, опубликованного Росстатом в августе.

    Как пишут «Ведомости», в пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель составил 7 часов 38 минут. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов преодолели женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут.

    Как сообщает «Лента.ру», доля тех, кто не сталкивается с переработками, увеличивается, а число трудящихся более 40 часов в неделю в стране стабильно уменьшается. Если в 2021 году доля подобных работников в России составляла 5,8 %, то в 2022-м – 4,7%, в 2023-м – 4,5 %, а в январе-марте 2024-го – 4,15 %.

    Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении.

    25 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Сноуден: Задержанием Дурова Макрон опустился до захвата заложников
    Сноуден: Задержанием Дурова Макрон опустился до захвата заложников
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден осудил арест основателя Telegram Павла Дурова, назвав действия французских властей посягательством на свободу слова. Он также обвинил президента Франции в том, что тот опустился до уровня взятия заложников.

    В своем заявлении Сноуден выразил глубокое сожаление по поводу того, что президент Франции Эммануэль Макрон прибег к таким радикальным мерам, как арест Дурова. По его мнению, подобные действия подрывают фундаментальные права человека и свободу выражения мнений, передает РИА «Новости».

    «Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», – заявил Сноуден, подчеркнув, что такие методы не только дискредитируют Францию, но и угрожают свободе в глобальном масштабе.

    Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в шутку призвал президента Франции Эммануэля Макрон покинуть страну, поскольку после задержания правоохранителями Франции основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова за ним придет армия последователей бизнесмена.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».

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    25 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Дурова в Париже
    Стало известно о планах Дурова в Париже

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель Telegram Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер, сообщили источники AFP.

    Предприниматель намеревался поужинать в Париже. Также издание пишет, что по мнению одного из следователей, Дуров прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности», передает РБК.

    Напомним, посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

    Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    25 августа 2024, 15:58 • Новости дня
    Симоньян предупредила о новых рисках для пользователей Telegram

    Симоньян призвала удалить «чувствительные переписки» в Telegram

    Симоньян предупредила о новых рисках для пользователей Telegram
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.

    Как указала Симоньян в своем Telegram-канале, недавние события вокруг Дурова указывают на то, что мессенджер больше нельзя считать полностью безопасным для приватной коммуникации. Она выразила опасение, что Дуров, столкнувшись с давлением со стороны государственных органов, может быть вынужден предоставить доступ к пользовательским данным.

    «Все, кто привык пользоваться "телегой" для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», – подчеркнула Симоньян.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, однако Париж отклонил эту просьбу.

    Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, где он планировал провести как минимум вечер.

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    25 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Подполье: Киев начал эвакуацию населения из Николаевской и Херсонской областей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти уже неделю ведут эвакуацию мирного населения из приграничных районов Николаевской и подконтрольной ВСУ части Херсонской областей, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По данным Лебедева, эвакуация из населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения, продолжается уже около недели. Он отметил, что в регионе также наблюдается повышенная активность иностранных военных, что может указывать на подготовку к крупномасштабным наступательным операциям со стороны ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он выразил опасения, что после выезда мирных жителей жилые дома будут использоваться украинскими военными в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов.

    Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что власти планируют эвакуировать еще 25 тыс. человек из Сумской области, которая граничит с Россией.

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    25 августа 2024, 12:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военных на Курском направлении

    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 31 БМП, 72 танка, 58 БТР, 177 автомобилей, 383 боевых бронированных машины, 37 артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    25 августа 2024, 17:59 • Новости дня
    Маск назвал отличие Цукерберга от Дурова
    Маск назвал отличие Цукерберга от Дурова

    Tекст: Ольга Иванова

    В отличие от основателя Telegram Павла Дурова, главу корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями разных стран, считает американский миллиардер Илон Маск.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Маск отметил, что у Instagram есть проблема с эксплуатацией детей, но Цукерберг «ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей». Благодаря этому, уверен предприниматель, основателя Meta не задержат, передает РИА «Новости».

    Напомним, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    *Меta – материнская организация для Facebook, Instagram, WhatsApp; компания признана в России экстремистской организацией и запрещена

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    25 августа 2024, 16:27 • Новости дня
    В Киеве подожгли 30-метровый флаг Украины

    Активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинское подполье «Дозор» провело акцию протеста в центре Киева, где публично подожгли 30-метровый государственный флаг, заявив о таком способе «поздравления» украинских властей с днем независимости.

    Как сообщили представители подполья, инцидент произошел на улице Владимира Рыбака, неподалеку от Киевского медицинского университета. Активисты тайно установили огромный украинский флаг на одном из зданий и подожгли его, передает ТАСС.

    Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

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    25 августа 2024, 23:09 • Новости дня
    Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы

    МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска дальше от границы «во избежание ошибок»

    Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина призывает Белоруссию «во избежание трагических ошибок» отвести войска от государственной границы на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

    В заявлении, которое опубликовано на сайте министерства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины», пишет РБК.

    В ведомстве потребовали от Минска отвести войска от границы Украины, чтобы «не совершать трагических для собственной страны ошибок». Также в МИД Украины заявили, что Белоруссии следует прекратить недружественные действия и отвести войска на недосягаемое расстояние для существующих в республике систем огня. Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

    Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.

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    25 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

    Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России
    @ Laurent Cipriani/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Абсурдно думать, что удар ВСУ вглубь российских территорий заставит Москву сесть за стол переговоров. Наиболее вероятно, что это приведет к обратному эффекту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ране стало известно о желании Киева склонить Москву к переговорам «демонстративным ударом» вглубь России.

    «Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

    По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

    Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников  The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

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    25 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Guardian: ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow
    Guardian: ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пытается получить разрешение бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, поскольку Украина считает, что это приблизит переговоры с Россией, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian со ссылкой на источники среди украинских чиновников, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США, пишет РБК.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    Ранее сообщалось, что Британия все еще рассматривает возможность разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России.

    В минувшую субботу источники Times сообщили, что американское руководство якобы не позволяет британской стороне разрешить Украине использовать Storm Shadow вглубь российской территории.

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    25 августа 2024, 11:03 • Новости дня
    Медведев рассказал о просчете Дурова

    Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира»

    Медведев рассказал о просчете Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров, уехав из России в поисках статуса «человека мира», столкнулся с тем, что для западного общества он так и остался «опасным русским», несмотря на попытки дистанцироваться от своей родины.

    Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что он обсуждал с Дуровым вопрос сотрудничества с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. Основатель Telegram выразил принципиальную позицию против такого сотрудничества, на что Медведев предупредил о возможных серьезных проблемах в любой стране.

    «Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины. Он просчитался», – подчеркнул зампред Совбеза. Медведев считает, что для западных противников России Дуров остается «непредсказуемым и опасным русским», несмотря на его попытки интегрироваться в западное общество. В качестве контраста Медведев привел примеры Илона Маска и Марка Цукерберга, которые, по его мнению, активно сотрудничают с правоохранительными органами.

    Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что Дурова арестовали во Франции «по запросу США», которые действуют по принципу «кто не с нами, тот против нас».

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже.

    Коментарии (29)
    25 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский до начала СВО извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Росссии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что когда тот очень «сильно испугался и плакал» и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

    Коментарии (11)
    25 августа 2024, 11:19 • Новости дня
    Выбросивший из окна женщину с ребенком в Москве задержан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ Росгвардии задержал мужчину, выбросившего из окна женщину и ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, мужчина задержан.

    Ранее тела женщины и ребенка нашли под окнами дома в Москве. В прокуратуре сообщили, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка, для его задержания вызвали спецназ Росгвардии.

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    25 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
    Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
    @ Вячеслав Рунов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На 92-м году жизни скончался Олег Мамалыга, главный конструктор легендарного ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Как указали в холдинге, Олег Иванович Мамалыга ушел из жизни. Он был одним из ведущих российских специалистов в области ракетного оружия. Благодаря его таланту и опыту, Россия получила уникальный ракетный комплекс «Искандер-М», который по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, передает ТАСС.

    Мамалыга начинал свою трудовую деятельность в коломенском КБ машиностроения. За годы работы он внес огромный вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса. Участвовал в создании таких известных систем вооружения, как противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка», «Ока» и «Ока-У».

    Ранее правительство Челябинской области сообщило о смерти известного конструктора, автостроителя, создателя военного грузовика «Урал-375» Анатолия Титкова.

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    25 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

    Москалькова: Истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram и ограничить свободу слова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является прямым посягательством на свободу слова и свидетельствует о стремлении некоторых стран ограничить доступ к альтернативным источникам информации.

    По мнению Москальковой, истинной причиной ареста Дурова является желание властей закрыть Telegram, который, по ее словам, стал одной из немногих площадок, где можно получить объективную информацию о происходящих в мире событиях. Омбудсмен подчеркнула, что такие действия противоречат принципам демократии и многополярности, передает РИА «Новости».

    Как указала Москалькова, арест Дурова вызвал протест у всех, кто ценит свободу слова и стремится к построению более справедливого миропорядка. Она также выразила обеспокоенность тем, что подобные преследования информационных активистов становятся все более распространенными.

    Федеральный омбудсмен считает, что задержание Дурова – это очередное свидетельство двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека, которые демонстрируют некоторые государства. Она уточнила, что те, кто громче всех говорят о демократии, на деле часто действуют вопреки ее принципам.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнил арест Дурова во Франции с задержанием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2019 году, обвинив западные страны в целенаправленной атаке на свободу слова и стремлении к информационному господству.

    Посольство России во Франции потребовало от властей обеспечить соблюдение прав задержанного в Париже Павла Дурова, но пока Париж уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

    В воскресенье зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о просчете Дурова в решении стать «человеком мира».

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      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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