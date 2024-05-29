Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении

Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день при температуре помещения 28,5 градусов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, если температура в помещении без кондиционера достигает 28,5 градусов, рекомендуется сократить рабочий день на час, при 29 градусах – на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градусов, то на четыре часа, передает ТАСС.

Также нужно делать перерывы в 15-20 минут при работе на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 и выше градусов, с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях, при этом допустимость нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов со спецодеждой и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды. Роспотребнадзор также рекомендовал для защиты от чрезмерного тепла использовать одежду из плотных видов ткани и допускать к такой работе лиц не старше 40 лет.

В Роспотребнадзоре также отметили необходимость соблюдения питьевого режима – при температуре воздуха более 30 градусов требуется выпивать не менее 0,5 литров воды температурой 10-15 градусов в час.

Ранее москвичей предупредили о высокой пожароопасности.