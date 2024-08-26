Суды арестовали по делу банкира Беджамова активы на 2 млрд долларов

Российские суды арестовали по делу экс-владельца Внешэкономбанка Беджамова активы на 2 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Источник ТАСС сообщил, что для обеспечения приговора в части гражданского иска арест наложен на имущество и счета, открытых на аффилированные с Беджамовым имена, в том числе в банке BNP Paribas SA с сохранением запретов и ограничений по распоряжению имуществом.

Речь идет о 75% акции компании Basel Properties Ltd, зарегистрированной в Великобритании, и принадлежащей ей в итальянском Сорренто исторической вилле «Николини». Также арестованы две квартиры с садом в центре Парижа, особняк с садом в Монако, вилла с бассейном, земельный участок в подмосковной Барвихе. Кроме того, суды наложили арест три десятка банковских счетов во Франции, Лихтенштейне, Швейцарии и Панаме.

Экс-совладелец Внешэкономбанка Георгий Беджамов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Речь идет о сумме свыше 156 млрд рублей.