Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters
Mirror: При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters
Советник по безопасности агентства Reuters, находившийся с журналистами агентства в отеле «Сапфир» в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб во время ракетного удара по гостинице, сообщила газета Mirror.
Издание со ссылкой на представителя агентства Reuters утверждает, что спасатели обнаружили тело британца под завалами отеля. Уточняется, что погибший – советник по безопасности агентства Райан Эванс, который был в отеле «Сапфир» в Краматорске, когда по нему был нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
Ранее Reuters сообщало, что при «предполагаемом ракетном ударе» пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. Все они – граждане Украины, США, Латвии и Германии.
Между тем, российские военкоры сообщили, что в гостинице в Краматорске, по которой был нанесен ракетный удар, находились иностранные наемники и украинские боевики.