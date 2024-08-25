Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Мизулина прокомментировала возможное закрытие Telegram
Мизулина: Telegram продолжит работу, несмотря на задержание Дурова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила уверенность в том, что мессенджер Telegram продолжит функционировать, несмотря на задержание его основателя Павла Дурова.
В ответ на вопрос подписчика о судьбе мессенджера на фоне задержания его основателя Дурова, Мизулина в своем Telegram-канале заявила о своей уверенности в том, что платформа продолжит работу в штатном режиме. По ее словам, крупные интернет-ресурсы, такие как Telegram, обладают достаточной инфраструктурой для устойчивого функционирования даже в условиях кризиса или чрезвычайных ситуаций.
Однако, глава Лиги безопасного интернета выразила опасения относительно возможных политических условий, которые Запад может выдвинуть в обмен на освобождение Дурова.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».