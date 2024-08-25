Мизулина прокомментировала возможное закрытие Telegram

Мизулина: Telegram продолжит работу, несмотря на задержание Дурова

Tекст: Дарья Григоренко

В ответ на вопрос подписчика о судьбе мессенджера на фоне задержания его основателя Дурова, Мизулина в своем Telegram-канале заявила о своей уверенности в том, что платформа продолжит работу в штатном режиме. По ее словам, крупные интернет-ресурсы, такие как Telegram, обладают достаточной инфраструктурой для устойчивого функционирования даже в условиях кризиса или чрезвычайных ситуаций.

Однако, глава Лиги безопасного интернета выразила опасения относительно возможных политических условий, которые Запад может выдвинуть в обмен на освобождение Дурова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».