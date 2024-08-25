Симоньян предупредила о новых рисках для пользователей Telegram

Симоньян призвала удалить «чувствительные переписки» в Telegram

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Симоньян в своем Telegram-канале, недавние события вокруг Дурова указывают на то, что мессенджер больше нельзя считать полностью безопасным для приватной коммуникации. Она выразила опасение, что Дуров, столкнувшись с давлением со стороны государственных органов, может быть вынужден предоставить доступ к пользовательским данным.

«Все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», – подчеркнула Симоньян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, однако Париж отклонил эту просьбу.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, где он планировал провести как минимум вечер.