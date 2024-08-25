Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Симоньян предупредила о новых рисках для пользователей Telegram
Симоньян призвала удалить «чувствительные переписки» в Telegram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.
Как указала Симоньян в своем Telegram-канале, недавние события вокруг Дурова указывают на то, что мессенджер больше нельзя считать полностью безопасным для приватной коммуникации. Она выразила опасение, что Дуров, столкнувшись с давлением со стороны государственных органов, может быть вынужден предоставить доступ к пользовательским данным.
«Все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», – подчеркнула Симоньян.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, однако Париж отклонил эту просьбу.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, где он планировал провести как минимум вечер.