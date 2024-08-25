Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
ООН призвала стороны конфликта в Ливане немедленно прекратить огонь
Объединенные Нации выразили глубокую озабоченность эскалацией напряженности на ливано-израильской границе и призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению условий резолюции Совета Безопасности ООН №1701.
В совместном заявлении говорится, что координационный штаб ООН в Ливане (UNIFIL) и Специальный координатор ООН по Ливану (UNSCOL) осудили последние столкновения на линии разграничения между Ливаном и Израилем. Стороны конфликта были призваны воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации, передает РИА «Новости».
Согласно заявлению, любые нарушения режима прекращения огня, установленного резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН, являются неприемлемыми. ООН призвала стороны конфликта вернуться к диалогу и сотрудничеству с целью полного соблюдения резолюции 1701, которая является основой для долгосрочного мира и стабильности в регионе.
В воскресенье движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле. В ответ на это около 100 истребителей ВВС Израиля утром в воскресенье нанесли удары по позициям «Хесболлы».
Позже движение «Хезболла» заявило, что атаки на Израиль стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра.