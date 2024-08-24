Начаты поиски возможных сообщников захвативших ИК-19 осужденных

  • Новость часаЗа время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
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    Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей
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    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 14:20 • Новости дня

    Начаты поиски возможных сообщников захвативших ИК-19 осужденных

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следователи выясняют возможных соучастников четырех заключенных, которые накануне захватили заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что сейчас ведется работа по установлению данных, имели ли осужденные, которые совершили нападение на сотрудников ФСИН, сообщников,

    «Также выясняется круг их общения на свободе», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Напомним, в исправительной колонии №19 в Суровиине Волгоградской области несколько заключенных захватили в заложники восьмерых сотрудников ФСИН. Четыре человека в результате нападения погибли.

    24 августа 2024, 06:25 • Новости дня
    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков

    Замглавы минфина США Адейемо пригрозил другим странам преследованием за работу филиалов российских банков

    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
    @ Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций.

    Адейемо заявил, что преследованию подвергнутся не только сами филиалы, но и «другие организации и компании» в этих юрисдикциях, которые «сотрудничают» с российскими банками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Кроме того, Адейемо заявил, что доминирование Запада в мировых финансах заставило большинство крупных банков сдаться под давлением. По его словам, «гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией» и другими странами «коалиции», чем с Россией, поскольку желают сохранить «доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».

    Напомним, импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию.


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    23 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    СМИ назвали сроки возвращения посла в Вашингтоне Антонова в Россию

    Источник: Посол в Вашингтоне Антонов вернется в Россию в октябре

    СМИ назвали сроки возвращения посла в Вашингтоне Антонова в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибудет на родину осенью 2024 года, сообщил дипломатический источник в Москве.

    За ориентир взят октябрь в качестве месяца для возвращения дипломата, сказал собеседник ТАСС.

    Антонову 69 лет, он стал послом России в США в августе 2017 года, до этого он служил в должности замминистра обороны и замглавы МИД.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».

    На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

    Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

    Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.

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    23 августа 2024, 19:19 • Новости дня
    Продюсер назвал препятствия к российским гастролям Меладзе

    Продюсер Шахиди: Не уверен, что Меладзе в ближайшее время будет гастролировать в России

    Продюсер назвал препятствия к российским гастролям Меладзе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ни организаторы, ни концертные залы, ни билетники рисковать не станут. Даже несмотря на то, что у артиста есть и всегда существовала огромная аудитория поклонников», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер, организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди, комментируя информацию о намерении певца Валерия Меладзе вернуться в Россию с концертами.

    СМИ сообщили, что певец Валерий Меладзе якобы думает о возобновлении концертов в России и даже рассматривает возможность проведения тура по стране по случаю своего 60-летия. Уточняется, что несмотря на жалобы общественников, артист не признан иноагентом и фактически никакого запрета на его выступления нет.

    «Я совсем не уверен, что Валерий Меладзе в ближайшее время будет гастролировать в России. Я считаю этот «вброс» преждевременным. Уверен, что ни организаторы, ни концертные залы, ни билетники рисковать не станут. Даже несмотря на то, что у артиста есть и всегда существовала огромная аудитория поклонников», – говорит Шахиди.

    Он также подчеркнул, что у зрителей есть кому подарить свою любовь внутри страны – тем, кто остался верным сыном своего Отечества. Об уехавших звездах, особенно тех, кто не поддерживает Россию, никто не вспоминает и даже лишний раз говорить не хочет, считает продюсер.

    «Страна живет другими заботами, более важными, чем оплакивать тех, кто когда-то ее покинул. Большинство из них уже забыты. И это истинная правда», – заключил Шахиди.

    Напомним, в начале 2023 года во время выступления на корпоративе в Дубае Меладзе произнес кричалку украинских националистов по просьбе одного из зрителей. Позже в своем Telegram-канале певец обратился к своим поклонникам и попросил «понять и простить».

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    23 августа 2024, 17:22 • Новости дня
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.

    «Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.

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    23 августа 2024, 21:47 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у мужчин

    Эндокринолог Павлова: При заборе из вены и пальца значение глюкозы в крови должно быть не более 5,6 ммоль/л

    Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у мужчин
    @ Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У взрослых мужчин при заборе цельной крови из пальца или вены норма содержания сахара в крови не должна превышать 5,6 ммоль/л, заявила газете ВЗГЛЯД эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Она также рассказала, откуда в организме берется сахар и как поддерживать норму глюкозы.

    «Вообще анализы на уровень сахара в крови в действительности измеряют не все сахара, а глюкозу. И миллимоль на литр (ммоль/л) – мера измерения уровня сахара, которую можно увидеть в результатах анализа – это количество растворенной глюкозы в одном литре. Глюкоза является основным энергетическим субстратом, который требуется для жизнедеятельности организма, в том числе мозга. Это своего рода топливо для организма, как бензин для машины», – говорит Павлова.

    Она подчеркивает, что организм может использовать и фруктозу, и свободные жирные кислоты в качестве энергетического субстрата, однако основным является глюкоза. Поступает сахар в организм вместе с пищей, и очень важно то, какая она. Например, от съеденного стейка из говядины повышения сахара не будет, но если его съесть с кетчупом или соевым соусом, то уровень глюкозы в крови тут же подскочит.

    Все дело в том, что и кетчуп, и соевый соус содержат простые углеводы. Но это не значит, что съеденная говядина уровень глюкозы не повысит. Повысит, но спустя время, когда белки распадутся на аминокислоты, а часть аминокислот будет перерождена в простые углеводы.

    «Большое заблуждение, что, съев много сладостей, можно «заработать» диабет. Это не правда. Напрямую от поедания большого объема всяких вкусностей с сахаром данное заболевание приобрести нельзя. Но в 90% случаев его появление связано с ожирением или с избыточной массой тела, что вполне можно наесть сладостями или поедая необъятными горстями те же орехи, фрукты, кондитерские изделия», – объясняет врач.

    Эндокринолог подчеркивает, что на уровень сахара может влиять не только пища, но и физическая активность, сон и стресс. Именно поэтому «сдача крови на сахар» для точности результата анализа должна проводиться натощак, причем есть нельзя с вечера – за 8–14 часов. Рекомендуется хорошо выспаться перед анализом. Также не стоит торопиться и бежать в поликлинику на сдачу крови. Кроме того, стоит оградить себя от окружающего стресса, например, не стоять в пробке длительное время, а выбрать в этот день наземный вид транспорта.

    «У взрослых мужчин, как и у женщин, норма глюкозы в крови одинаковая, за исключением периодов беременности у прекрасной половины. Но есть различие норм при разных исследованиях. Например, при заборе цельной крови из вены (венозной) и из пальца (капиллярной) значение должно быть не более 5,6 ммоль/л, при исследовании плазмы – менее 6,1 ммоль/л», – делится Павлова.

    При наличии диабета норма сахара при заборе цельной крови составляет более 6,1 ммоль/л, а при исследовании плазмы – 7 ммоль/л, продолжает собеседница. При преддиабетном состоянии при исследовании цельной крови нормой считается более 5,6, но менее 6,1 ммоль/л, при плазме – более 6,1 и менее 7 ммоль/л.

    «Если вы видите какие-то несоответствия в своих анализах, высокие показатели, то не стоит сразу паниковать и придумывать, что у вас уже диабет. Лучше все-таки обратиться к врачу, потому что увиденное не всегда соответствует действительности. Сколько раз было так, что человек приходит на прием, уже испуган, расстроен, а при беседе выясняется, что он выпил чашечку кофе с миндальным молоком часа за три до анализов или опаздывал на анализ, спешил, перенервничал. Вот и причина несоответствий», – поясняет эндокринолог.

    Для того чтобы поддерживать норму сахара, необходимо постоянно правильно и сбалансированно питаться, регулярно заниматься спортом, устраивать прогулки, делать зарядку, не злоупотреблять алкоголем и стараться избавляться от вредных привычек.

    Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о том, как капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев, почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять и почему непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф.

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    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


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    23 августа 2024, 17:26 • Новости дня
    Спецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
    Спецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Захватившие заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино в Волгоградской области ликвидированы, сообщили в Росгвардии.

    Всего уничтожено четверо преступников, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Росгвардии уточнили, что захватчиков уничтожили снайперы точными выстрелами, сообщает РИА «Новости».

    Заложники освобождены.

    Напомним, в ИК-19 произошел захват заложников. Президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем. СК России завел уголовное дело.

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    23 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США
    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вклад «Уралдронзавода», выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом, заявил представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США.

    «Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах», – сказал он, передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Под ограничения попали российские ИИ-разработчики.

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    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

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    23 августа 2024, 19:24 • Новости дня
    Скончался четвертый попавший в заложники в ИК-19 под Волгоградом сотрудник ФСИН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти четвертого сотрудника ведомства, который был захвачен в заложники осужденными в исправительной колонии №19 в Волгоградской области.

    «К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался», – сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом четверо осужденных захватили в заложники восьмерых сотрудников. Нападавшие ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

    Коментарии (16)
    23 августа 2024, 21:34 • Новости дня
    Актрису Натали Фэй арестовали по обвинению в домашнем насилии

    The Independent: Актрису Натали Фэй арестовали по обвинению в домашнем насилии

    Актрису Натали Фэй арестовали по обвинению в домашнем насилии
    @ w38/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актрису Натали Фэй (настоящее имя – Натали Тордион), известную по роли Лизы в комедийном фильме «Мальчишник в Вегасе» 2009 года, арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает газета The Independent.

    Фэй задержала полиция Южного Майами после того, как, по данным следствия, она ударила своего партнера во время словесной перепалки, пишут «Известия».

    Мужчина рассказал, что перед их совместной поездкой на футбольный матч актриса села к нему в машину и обвинила его в «подозрительном местонахождении», показав точку на карте в телефоне.

    По его словам, когда он попытался взглянуть на карту, актриса ударила его правым кулаком в лицо. Он попытался покинуть машину, чтобы избежать конфликта, но «прежде чем он смог уйти», Фэй якобы вышла из машины и схватила его за лицо, как указано в жалобе.

    Сообщается, что в результате инцидента пострадавший получил незначительные травмы. Фэй была арестована по обвинению в домашнем насилии и позже освобождена под залог в размере 1 тыс. долларов. Суд назначил слушание по ее делу на сентябрь.


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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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