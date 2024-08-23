Эксперт: «Старыми демократиями» управляют люди, которым не доверяют четыре избирателя из пяти

Эксперты отметили разницу между отношением граждан стран Запада к своим лидерам и россиян к Путину

«Вот свеженькие рейтинги по европейским странам: Олаф Шольц – 78% неодобрения, Эммануэль Макрон – 77% неодобрения, Петр Фиала – 79% неодобрения. То есть «старыми демократиями» управляют люди, которым не доверяют четыре избирателя из пяти. Если вдуматься, это абсурд», – написала Федорова в своем Telegram-канале. По ее словам, даже у Байдена ситуация лучше – ему не доверяют всего лишь две трети: согласно данным Morning Consult, антирейтинг президента США составляет 62%.

«Что характерно (уж не удержусь от сравнения), в странах БРИКС ситуация совершенно не такая. В Индии у Моди нормальные рейтинги 70+. Ну а что касается рейтингов Владимира Путина, то вы их знаете – они колеблются, по данным ВЦИОМ, вокруг уровня 80%», – отметила Федорова.

«Ключевое, что стоит отметить, – это стремительное падение популярности лидеров западных стран среди своих граждан. Так, президент США Джо Байден бьет антирекорды», – добавляет политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.



«Ниже Байдена мы можем наблюдать рейтинги лидеров тех западных стран, которые фактически выступают против борьбы России за свой собственный путь, за свой суверенитет и национальные интересы. Среди них канцлер Германии Олаф Шольц: мы видим процентное соотношение 22% одобрения и 78% неодобрения. Ниже по рейтингу Эммануэль Макрон: 77% неодобрения и Петр Фиала из Чехии с 79% неодобрения. Их рейтинги достигли минимума за пять с половиной лет», – подчеркнула эксперт.

Она обращает внимание, что отношение граждан западных стран к своим лидерам прямо противоположно тому, как к Владимиру Путину относятся граждане России: «Большинство россиян поддерживают ту политику, которую проводит глава государства, это регулярно фиксируют различные социологические службы. По исследованиям ВЦИОМ, в августе рейтинг одобрения президента составляет от 78% до 81%. Российское общество солидарно с президентом и поддерживает его видение развития страны, несмотря на вызовы, которые перед нами сегодня стоят».

«Конечно, такая консолидация российского общества вокруг безусловного лидера сказывается и на определенном внешнеполитическом позиционировании. Несмотря на попытки затормозить процесс строительства многополярного мира, его создание неизбежно. Россия находится в авангарде создания этого нового справедливого мироустройства, в основу которого лягут принципы открытости экономики и справедливости для всех с учетом интересов государств и народов», – считает Карпова.

Политолог Павел Данилин в своем Telegram-канале назвал результаты исследования Morning Consult «чудовищными цифрами, демонстрирующими поистине антинародную сущность политики глобального Запада».

Он также отметил высокий уровень поддержки россиянами Владимира Путина на фоне огромных антирейтингов западных лидеров. «Это, кстати, лучший ответ на постоянные вопросы западников, «почему у них ничего не получается сделать с русскими«. А вот потому ничего и не получается», – пояснил Данилин.