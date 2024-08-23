Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Нападение на российский регион планировалось при участие США – в этом нет никаких сомнений. На этом фоне разрешение использовать ВСУ американское оружие в Курской области служит лишь очередным подтверждением тому, что удары – в том числе по гражданской инфраструктуре на территории России – вынашивает, а затем осуществляет руками украинских военных именно Вашингтон», – отметил сенатор Константин Долгов.

Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, собеседник счел несостоятельным. В этой связи парламентарий напомнил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. «Украина занимается ядерным терроризмом. Такие действия противника вызваны неудачами как в курской авантюре, так и в Донбассе. Киев пытается поднять ставки. Цель – либо захватить Курскую или Запорожскую атомную станцию, либо ударить по ним, тем самым нанеся ущерб России», – указал спикер.

При этом США подпитывают террористические амбиции Украины. «Американские чиновники – соучастники преступлений ВСУ, они занимаются покровительством. Дело в том, что политики сделали ставку на «украинский проект», но теперь они на грани банкротства, а других карт в рукаве нет. Поэтому все их действия выстраиваются, исходя из желания выправить для себя ситуацию», – подчеркнул Долгов.

«Но в США совершенно не думают о безопасности. Мне кажется, если бы в Белом доме были другие люди, настоящие профессионалы, то никаких санкций на покрывательство ударов по атомным станциям не было бы», – заключил Долгов.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать американское оружие при нападении на Курскую область. По ее словам, «подходы США позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов».

Чиновница уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины. «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – утверждает Сингх. Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Кроме того, украинские военные приступили к совершению актов ядерного терроризма. В качестве мишени они выбрали Курскую АЭС.

Так, в ночь на пятницу российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали вражеский дрон. Целью атаки было хранилище отработанного ядерного топлива. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины.