В Ставрополе стартовал Гранд-финал Международного конкурса уличной культуры «КАРДО»

В Ставрополе стартовал Гранд-финал Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Премия была создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта и создания социальных лифтов для молодежи улиц.

В церемонии открытия приняли участие 2,5 тыс. участников и гостей из 47 стран мира. Еще более 48 тыс. человек наблюдали за онлайн-трансляцией события.

Приветственные адреса участникам Гранд-финала седьмого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» направили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«За прошедшие годы конкурс-премия «КАРДО» по праву стала одним из наиболее значимых мероприятий в области развития уличной культуры и спорта, благодаря которой в нашей стране сформировалось целое сообщество молодых энергичных лидеров, продвигающих идеи массового спорта и здорового образа жизни. Участие в конкурс-премии «КАРДО» дает возможность участникам не только продемонстрировать свой талант и мастерство, но и получить ценный опыт и вдохновение для дальнейших творческих побед. Уверен, что по результатам конкурс-премии будут поддержаны самые яркие и талантливые лидеры уличной культуры и спорта, а их достижения будут способствовать дальнейшему развитию этого направления не только в России, но и в мире», – отметил Сергей Кириенко.

Чернышенко пожелал финалистам успехов в спорте и в жизни: «Стремительно растущий уровень урбанизации и цифровой трансформации жизни ставят перед нами новые задачи – создание современных условий для занятий физкультурой и спортом, повышением обеспеченности населения объектами инфраструктуры. Отрадно, что конкурс-премия уличной культуры и спорта – проект международного уровня, нацеленный на изменения отношения граждан к занятиям физической культурой и спортом».

Официальную церемонию открытия прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: «Несмотря на санкции и попытки изолировать нашу страну, Россия по-прежнему объединяет независимо мыслящих молодых людей из разных частей мира. Ее нельзя «отменить». И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Очень надеюсь, что «КАРДО» поможет вам по-настоящему открыть нашу страну», – отметил Владимиров.

Гранд-финал пройдет с 22 по 25 августа. В эти дни будут подведены итоги по четырем конкурсам: видео и грантовый конкурс, соревнования, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта. В период проведения финала будут работать тематические площадки: уличный ЗАГС, мастер-классы по хип-хопу, паркуру и граффити, автошкола «КАРДО», а также специально построенные для финалов соревнований локации.

Исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что президентская платформа активно работает над развитием сферы уличной культуры и спорта, а сама Россия открыта, гостеприимна и готова к сотрудничеству.