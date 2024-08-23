23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.0 комментариев
В Ставрополе стартовал Гранд-финал Международного конкурса уличной культуры «КАРДО»
В Ставрополе стартовал Гранд-финал Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»
Масштабное открытие Гранд-финала конкурс-премии «КАРДО», входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», прошло в Ставрополе.
Премия была создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта и создания социальных лифтов для молодежи улиц.
В церемонии открытия приняли участие 2,5 тыс. участников и гостей из 47 стран мира. Еще более 48 тыс. человек наблюдали за онлайн-трансляцией события.
Приветственные адреса участникам Гранд-финала седьмого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» направили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«За прошедшие годы конкурс-премия «КАРДО» по праву стала одним из наиболее значимых мероприятий в области развития уличной культуры и спорта, благодаря которой в нашей стране сформировалось целое сообщество молодых энергичных лидеров, продвигающих идеи массового спорта и здорового образа жизни. Участие в конкурс-премии «КАРДО» дает возможность участникам не только продемонстрировать свой талант и мастерство, но и получить ценный опыт и вдохновение для дальнейших творческих побед. Уверен, что по результатам конкурс-премии будут поддержаны самые яркие и талантливые лидеры уличной культуры и спорта, а их достижения будут способствовать дальнейшему развитию этого направления не только в России, но и в мире», – отметил Сергей Кириенко.
Чернышенко пожелал финалистам успехов в спорте и в жизни: «Стремительно растущий уровень урбанизации и цифровой трансформации жизни ставят перед нами новые задачи – создание современных условий для занятий физкультурой и спортом, повышением обеспеченности населения объектами инфраструктуры. Отрадно, что конкурс-премия уличной культуры и спорта – проект международного уровня, нацеленный на изменения отношения граждан к занятиям физической культурой и спортом».
Официальную церемонию открытия прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: «Несмотря на санкции и попытки изолировать нашу страну, Россия по-прежнему объединяет независимо мыслящих молодых людей из разных частей мира. Ее нельзя «отменить». И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Очень надеюсь, что «КАРДО» поможет вам по-настоящему открыть нашу страну», – отметил Владимиров.
Гранд-финал пройдет с 22 по 25 августа. В эти дни будут подведены итоги по четырем конкурсам: видео и грантовый конкурс, соревнования, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта. В период проведения финала будут работать тематические площадки: уличный ЗАГС, мастер-классы по хип-хопу, паркуру и граффити, автошкола «КАРДО», а также специально построенные для финалов соревнований локации.
Исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что президентская платформа активно работает над развитием сферы уличной культуры и спорта, а сама Россия открыта, гостеприимна и готова к сотрудничеству.