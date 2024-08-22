Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана

Tекст: Валерия Городецкая

Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка». Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.

Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.