Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев
Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана
Введенный на территории Ленинградской области запрет на работу в такси для иностранцев коснется граждан не всех стран, сообщили в администрации региона.
Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка». Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.
Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.