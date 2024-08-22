В «Оборонлогистике» заявили об отсутствии угрозы судам на линии Крым – Кавказ

На своей странице в соцсети «Вконтакте» он поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».
Также группа «Любэ» в соцсети «Вконтакте» рассказала о том, что выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать». В записи видео также приняли участие певцы Александр Маршал, Олег Газманов, автор и исполнитель, Shaman, Александр Скляр, Виктория Дайнеко.
Песня была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном юбилейном альбоме к 25-летию коллектива. Видеорядом к ролику стали знаменитые пейзажи и достопримечательности страны, моменты спортивных побед российских спортсменов.
Как сообщает ТАСС, жители регионов Дальнего Востока уже начали отмечать День Государственного флага. Акция по поднятию российского триколора с участием молодежи и воспитанников детских садов состоялась в Улан-Удэ.
В Якутии в День Государственного флага начался I Республиканский семейный патриотический фестиваль «Отон фест» («брусника» в переводе с якутского языка).
Во Владивостоке к празднику приурочен автопробег от мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи Владивостокской крепости.
Кроме того, в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится концертная программа.
В Магаданской области развернута выставка национального декоративно-прикладного творчества «Мут омэтту». Также праздничные акции, концерты, выставки проводятся в Забайкалье, на Камчатке и на Сахалине.
В Хабаровске вечером состоится легкоатлетический пробег – под флагом России участники преодолеют дистанцию в символичные 2024 м.