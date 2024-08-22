Участники ВФМ-2024 покорили Северный полюс на атомном ледоколе

Tекст: Дарья Григоренко

Впервые экспедиция проходила в международном формате. К ней присоединились 15 экспертов-делегатов – участников Всемирного фестиваля молодежи из Камеруна, Ирака, Бангладеш, Туниса, Белоруссии, Узбекистана и других стран. В путешествие также отправились 63 талантливых школьника из России и 10 зарубежных стран, в которых Росатом развивает атомные технологии. Среди них – Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Монголия, Венгрия, Индия, Китай и ЮАР. В День Государственного флага РФ участники из России и из-за рубежа развернули на борту ледокола большой триколор.

Международная команда ученых, инженеров и талантливых школьников провела масштабные исследования в Арктике. Участники экспедиции посетили архипелаг Земля Франца-Иосифа, наблюдали за морскими животными и провели уникальные научные эксперименты. Особое внимание было уделено популяризации науки: на борту ледокола состоялись лекции ведущих российских ученых, а также был снят документальный фильм о жизни экспедиции.

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов отметил, что 2979 миль пройдено участниками экспедиции «Ледокол знаний» на атомном ледоколе «50 лет Победы». «Ребята открыли для себя Северный полюс, увидели завораживающие пейзажи архипелага Земля Франца-Иосифа. Нам встречались айсберги, моржи и киты. К сожалению, не увидели белых медведей, но это отличный повод, чтобы вернуться в Арктику. Моряки, ученые, инженеры, исследователи – Арктика ждет вас! Экспедиция «Ледокол знаний 2024» вернулась в Мурманск, чтобы в следующем году вновь выйти к вершине планеты», – добавил он.

«В экспедиции мы прикоснулись к невероятной истории и красоте Арктики, преодолевали препятствия на атомном ледоколе, чувствуя гордость за нашу страну. Мы побывали на вершине планеты, где тысяча метров океана под нами и тысячи километров воды и льда вокруг. Хочется навсегда это запомнить. И мы, Российское общество «Знание», привезли кое-что с Северного полюса, чтобы всегда была возможность вспомнить, как все это было, и рассказать об этом всей стране. Наша съемочная бригада все 10 дней работала над созданием документального сериала об экспедиции, и уже в ноябре выйдет первая серия, которую можно будет посмотреть на ресурсах Общества «Знание» и на платформах онлайн-кинотеатров», – отметил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.