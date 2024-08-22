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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    8 комментариев
    22 августа 2024, 17:42 • Новости дня

    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»

    РЖД: Финская VR Group должна выплатить более 550 млн рублей неустойки за поезда «Аллегро»

    В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финская компания VR Group обязана выплатить более 550 млн рублей в качестве неустойки за нарушение контрактов по проекту поездов «Аллегро», следует из заявления РЖД.

    Российские суды неоднократно выносили решения в пользу РЖД, обязывая финскую сторону продолжать исполнение заключенных договоров, подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».

    «За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн рублей», – заявили в РЖД.

    Поезда «Аллегро» были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, их эксплуатация планировалась до 2041 года.

    Ранее в РЖД заявили, что переход принадлежащих совместному с РЖД предприятию Karelian Trains и ходивших в Россию под брендом «Аллегро» поездов финскому государственному железнодорожному оператору VR был осуществлен без согласования с российским холдингом.

    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

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    22 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    В Ленобласти запретили иностранцам работать в такси
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области иностранные граждане не смогут работать водителями такси и арендованных автомобилей, соответствующее решение принял губернатор региона по инициативе прокуратуры.

    Такое решение было принято в соответствии с федеральным законодательством, которое предоставляет региональным властям право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, сообщили в прокуратуре Ленобласти, передает ТАСС.

    Запрет будет действовать до конца 2024 года.

    Ранее политолог оценил меры по ограничению работы мигрантов в регионах России.

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    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

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    21 августа 2024, 20:40 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения начальнику управления трансформации ФСИН по делу о взятке

    Суд заключил под стражу начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко, задержанный по подозрению во взяточничестве, заключен под стражу.

    Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает РИА «Новости».

    Заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Тимченко, прошло без представителей СМИ и зрителей. Их попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.

    Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, Тимченко подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

    Накануне сообщалось, что ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    21 августа 2024, 19:17 • Новости дня
    Беглов встретился с размещенными в Петербурге детьми из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с детьми, прибывшими в город из Курской области, и по видеосвязи пообщался с их родителями.

    «Сегодня вместе с ребятами из Курской области пообщались по видеосвязи с их родителями, оставшимися в регионе. Хорошо понимаю, что отправить ребенка одного в незнакомый город – волнительно. Рассказал мамам и папам про условия размещения детей, ответил на все интересующие вопросы по их пребыванию в Петербурге», – сообщил Беглов в своем Telegram-канале.

    Для детей в городе созданы все необходимые условия, с ними ведут работу психологи и педагоги, сообщил глава Петербурга.

    По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на минувших выходных в Петербург из курского приграничья отправились почти 200 детей. Они уже посетили многие достопримечательности в Северной столице, отметил он.

    «Благодарю губернатора Александра Дмитриевича Беглова и жителей Санкт-Петербурга за поддержку!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Петербург стал одним из первых городов, направивших гуманитарную помощь в Курскую область.

    Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей.

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    22 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда ограничил прием и отправку самолетов после атаки БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    На прибытие и отправку рейсов в аэропорту Волгограда ввели ограничения из-за атаки украинских беспилотников на регион, часть рейсов задерживается, сообщила пресс-секретарь АО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

    Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, вылет и прилет семи рейсов был задержан в аэропорту Волгограда. В частности, рейсы Волгоград – Москва, один рейс Волгоград – Пермь, а также три рейса Москва – Волгоград, передает ТАСС.

    В данный момент действуют ограничения на прибытие и отправку рейсов.

    Ранее стало известно, что после атаки беспилотников ВСУ на аэродроме в Волгограде начался пожар.

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    22 августа 2024, 09:47 • Новости дня
    МИД осудил новые ограничения на ВНЖ для россиян в Латвии

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что ужесточение Латвией требований к продлению вида на жительство для россиян носит русофобский характер и грубо нарушает международное право.

    По ее словам, новые требования, включающие обязательное подтверждение знания латышского языка и заполнение анкеты с политической окраской, являются ярким примером дискриминации по национальному признаку, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что такие действия рижских властей грубо противоречат основополагающим нормам международного права, закрепленным во множестве международных договоров.

    Также дипломат напомнила, что Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества на подобные проявления русофобии со стороны Латвии, однако руководство этой страны продолжает игнорировать международное право и мнение большинства государств.

    Захарова выразила уверенность, что подобные действия Латвии не останутся без ответа со стороны международного сообщества и приведут к дальнейшей изоляции этой страны на международной арене.

    Ранее в СМИ появилась информация, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к спецоперации и Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разрыв с Россией превратил Латвию в транзитное захолустье.

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    22 августа 2024, 07:55 • Новости дня
    ПВО ночью уничтожила две ракеты и один беспилотник ВСУ над Курской областью

    Смирнов: ПВО ночью уничтожила две ракеты и один беспилотник ВСУ над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью уничтожила две ракеты и беспилотник ВСУ в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ночью в небе Курской области ПВО уничтожила две ракеты и беспилотник ВСУ.

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    22 августа 2024, 11:35 • Новости дня
    Газманов ко Дню флага написал песню «Русский мир»

    Олег Газманов ко Дню флага написал песню «Русский мир»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский певец Олег Газманов поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».

    На своей странице в соцсети «Вконтакте» он поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».

    Также группа «Любэ» в соцсети «Вконтакте» рассказала о том, что выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать». В записи видео также приняли участие певцы Александр Маршал, Олег Газманов, автор и исполнитель, Shaman, Александр Скляр, Виктория Дайнеко.

    Песня была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном юбилейном альбоме к 25-летию коллектива. Видеорядом к ролику стали знаменитые пейзажи и достопримечательности страны, моменты спортивных побед российских спортсменов.

    Как сообщает ТАСС, жители регионов Дальнего Востока уже начали отмечать День Государственного флага. Акция по поднятию российского триколора с участием молодежи и воспитанников детских садов состоялась в Улан-Удэ.

    В Якутии в День Государственного флага начался I Республиканский семейный патриотический фестиваль «Отон фест» («брусника» в переводе с якутского языка).

    Во Владивостоке к празднику приурочен автопробег от мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи Владивостокской крепости.

    Кроме того, в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится концертная программа.

    В Магаданской области развернута выставка национального декоративно-прикладного творчества «Мут омэтту». Также праздничные акции, концерты, выставки проводятся в Забайкалье, на Камчатке и на Сахалине.

    В Хабаровске вечером состоится легкоатлетический пробег – под флагом России участники преодолеют дистанцию в символичные 2024 м.

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    22 августа 2024, 14:37 • Новости дня
    Врио главы Курской области заявил об участившихся воздушных атаках со стороны ВСУ

    Врио главы Курской области Смирнов заявил об участившихся воздушных атаках со стороны ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество воздушных атак, совершаемых Украиной на Курскую область, значительно увеличилось, заявил временно исполняющий главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничье.

    «Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область», – сказал он, передает РИА «Новости».

    При этом ситуация находится на контроле, регионы в круглосуточном режиме взаимодействуют со всеми министерствами и ведомствами, добавил Смирнов.

    Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области решили создать централизованную аварийную службу.

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    22 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы со здоровьем у школьников, выявленные в ходе диспансеризации, необходимо решать, указал президент России Владимир Путин главе Минздрава Михаилу Мурашко в ходе совещания с правительством.

    На фоне приближения начала учебного года Путин предложил начать совещание с вопросов детского здравоохранения, передает ТАСС.

    «Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией – а она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – подчеркнул президент.

    Он призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения, чтобы они никогда не исчезали из поля зрения властей.

    Накануне Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.

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    22 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые школы в регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

    Глава государства открыл новую школу в Волгограде, возведенную в рамках национального проекта «Образование», передает РИА «Новости». Она рассчитана на 1280 мест. Строительство школы шло параллельно с развитием транспортной инфраструктуры: были построены новые дороги, обустроены остановки общественного транспорта, а также запущен новый маршрут электробуса.

    В ЛНР после масштабной реконструкции, проведенной силами шефа-региона – Ставропольского края, открылась школа-лицей № 1 имени Героя Советского Союза Олега Кошевого. Здание школы, построенное еще в 1937 году, сильно обветшало и требовало срочного ремонта. В рамках капремонта учебное заведение получило современное оборудование, включая цифровые лаборатории по физике и химии, робототехнические наборы и компьютерную технику.

    В Бурятии в сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение. Этот проект стал возможным благодаря концессионному соглашению с ВЭБ.РФ. Стоимость строительства составила 810 млн рублей, из которых более половины – внебюджетные инвестиции.

    В июле Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах.

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