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В РЖД назвали размер неустойки за изъятые Финляндией поезда «Аллегро»
РЖД: Финская VR Group должна выплатить более 550 млн рублей неустойки за поезда «Аллегро»
Финская компания VR Group обязана выплатить более 550 млн рублей в качестве неустойки за нарушение контрактов по проекту поездов «Аллегро», следует из заявления РЖД.
Российские суды неоднократно выносили решения в пользу РЖД, обязывая финскую сторону продолжать исполнение заключенных договоров, подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».
«За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн рублей», – заявили в РЖД.
Поезда «Аллегро» были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, их эксплуатация планировалась до 2041 года.
Ранее в РЖД заявили, что переход принадлежащих совместному с РЖД предприятию Karelian Trains и ходивших в Россию под брендом «Аллегро» поездов финскому государственному железнодорожному оператору VR был осуществлен без согласования с российским холдингом.