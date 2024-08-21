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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    13 комментариев
    21 августа 2024, 16:16 • Новости дня

    Путин: Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипотношений

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре текущего года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.

    «Конечно, помним о том, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы должным образом обязательно отметим это знаковое событие», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он вновь пригласил делегацию Китая во главе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре.

    Ранее Путин в ходе встречи в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

    Коментарии (12)
    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин прилетел в Чечню
    Путин прилетел в Чечню
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.

    До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    Коментарии (10)
    20 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

    Путин и Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Чечне

    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

    Вместе с Путиным в университет прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС. Они наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.

    Бойцы продемонстрировали базовую огневую подготовку, навыки тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

    После этого глава государства начал встречу с добровольцами, обучающимися в РУС. Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.

    Отмечается, что это первый визит главы государства в РУС.

    РУС готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).

    Университет занимает территорию более 400 га, это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, он включает тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.

    С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие СВО, при этом порядка 19 тыс. из них – добровольцы.

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров. До этого президент посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    Коментарии (14)
    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    20 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    Ахмат-Хаджи Кадыров похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.

    Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

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    21 августа 2024, 02:18 • Новости дня
    Кадыров показал Путину макет названного в его честь района Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин ознакомился с макетом нового района Грозного, который будет назван в его честь. Презентация прошла в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Новый район площадью более 200 га будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    По словам Кадырова, этот грандиозный проект станет украшением столицы республики.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе в ходе визита в Чечню.

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    21 августа 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

    Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Владимира Путина в Чечню был пропитан символизмом. Посещение мечети имени пророка Исы показало единство ценностей представителей разных религий России, а слова президента о «пехотинцах» еще раз подчеркнули важность каждого защитника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику.

    «Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

    «Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

    «Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

    Ранее Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

    На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

    Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Также президент провел рабочую встречу с Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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    20 августа 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России

    Политолог Данилин: Спустя 20 лет после трагедии в Беслане наша страна вновь находится на острие борьбы с глобальным злом

    Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм – Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин посетил регионы Северного Кавказа, в том числе город Беслан.

    «Наиболее ярким эпизодом поездки Владимира Путина в регионы Северного Кавказа стало посещение Беслана. С этим городом связан один из наиболее трагичных моментов в истории нашей страны. Захват террористами простой школы потряс российское общество, навсегда оставшись в нашей памяти, – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. – Те события оказались очень сложными и для нашего президента. Посещение им монумента, посвященного жертвам этой ужасной трагедии, показывает, что глава государства разделяет эту боль и страдание общества».

    При этом, по словам Данилина, события сентября 2004 года сегодня имеют особый символизм. «Как и тогда, наша страна находится на острие борьбы с глобальным злом. Сегодня, к сожалению, эту роль исполняют власти Украины и подчиненная им армия. Интересно, что хозяева наших противников с тех пор не изменились: именно Запад 20 лет назад поддерживал на Кавказе откровенных преступников», – подчеркивает собеседник.

    «Действия США и ЕС уже тогда были направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Но наше общество врагам не сломить. И тогда, и сейчас россияне отвечают на их злодеяния единодушным сплочением», – считает эксперт.

    По его мнению, поездка Путина на Северный Кавказ имеет и другие значимые аспекты. «Президент уделяет большое внимание Северному Кавказу. Сейчас этот регион активно меняется, развивается. Здесь реализуются многие социальные и экономические проекты», – считает политолог.

    «Интересно, что посещение Северного Кавказа произошло сразу после поездки Владимира Путина в Азербайджан. Данный факт говорит о том, что президент уделяет внимание и развитию внешних связей, имея комплексное понимание процессов, происходящих в том числе и за пределами России», – заключил Данилин.

    Во вторник Путин посетил несколько регионов Северного Кавказа. В ходе поездки в Кабардино-Балкарию президент провел рабочую встречу с главой региона Казбеком Коковым. Затем глава государства приехал в Северную Осетию, где встретился в Беслане с матерями погибших заложников, захваченных террористами 20 лет назад в школе № 1. Путин заявил, что Россия тогда добилась немалых успехов в борьбе с террористами. Аналогичные цели Москва выполнит и в рамках борьбы с неонацистами.

    Кроме того, глава государства посетил мемориал, посвященный памяти погибшим в тех событиях. Школьный спортзал, в котором террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен в том виде, в каком он был после трагедии. На его стенах размещены фотографии погибших, а посетители регулярно приносят цветы, игрушки и бутылки с водой. Путин также возложил цветы к мемориальному комплексу «Город ангелов».

    Напомним, теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В ходе операции по освобождению заложников был ликвидирован 31 террорист из 32. Выжившего боевика Нурпаши Кулаева суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, в 2006 году он был ликвидирован.

    Вечером Путин прилетел в Чечню.

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    20 августа 2024, 23:29 • Новости дня
    Путин провел встречу с Кадыровым в резиденции главы Чечни

    Путин провел первую с февраля встречу с Кадыровым в резиденции главы Чечни

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в резиденции главы региона.

    О встрече с президентом сообщил сам Кадыров, передает ТАСС.

    Отмечается, что это была их первая рабочая встреча после февраля 2024 года.

    Ранее Путин посетил родовое село Кадыровых, где возложил цветы к могиле первого руководителя российской Чечни и отца действующего главы региона Ахмата Кадырова.

    Кроме того, президент пообщался с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе и осмотрел новую мечеть пророка Исы в Грозном.

    Президент Владимир Путин прибыл в Чеченскую Республику во вторник вечером, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

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    20 августа 2024, 17:37 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.

    Путин посетил в Северной Осетии мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе № 1 города Беслана в 2004 году. Его сопровождал Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

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    21 августа 2024, 11:05 • Новости дня
    Ли Цян: Отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность

    Премьер Госсовета Китая Ли Цян: Отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность

    Tекст: Александра Юдина

    Дружба Москвы и Пекина выдержала международную турбулентность, заявил в ходе переговоров с премьер-министром Михаилом Мишустиным премьер Госсовета КНР Ли Цян.

    «Можно сказать, что наша дружба – прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ли Цян прибыл в Дом российского правительства. Главы правительств коротко поговорили на крыльце, после чего состоялась церемония фотографирования.

    Премьер Госсовета Китая также заметил, что многогранное сотрудничество России и Китая демонстрирует колоссальную устойчивость, а дружба Москвы и Пекина является достоянием.

    Как в свою очередь отметила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, страна крайне обеспокоена информацией об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии.

    «США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы», – указала она.

    Также дипломат добавила, что последние годы США непрерывно раскручивают так называемую теорию «китайской ядерной угрозы», которая на деле является всего лишь «предлогом для уклонения от своих собственных обязательств по ядерному разоружению».

    Мао Нин рассказала о различиях масштабов ядерного арсенала Китая и США и напомнила, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым.

    Ранее в Китае назвали отношения с Россией эталоном.

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    21 августа 2024, 12:31 • Новости дня
    Мишустин: Россия выйдет на первое место по экспорту газа в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вскоре должна выйти на первое место по поставкам газа в Китай, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства КНР Ли Цяном.

    Энергетическое партнерство сторон укрепляется, Россия сохраняет лидерство по экспорту нефти в Китай, а также рассчитывает выйти на первое место по экспорту туда природного газа, подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.

    По его словам, хорошо себя показывают поставки угля, а также продвигается двусторонняя работа по мирному атому, обсуждаются масштабные инициативы.

    Премьер указал на развитие промышленной кооперации и на наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях.

    Страны планируют усилить обмен в наукоемких отраслях, таких как космос, «сквозные технологии» и искусственный интеллект. Богатый научный потенциал России и промышленные технологические возможности Китая позволят достичь больших успехов, отметил Мишустин.

    Российская сторона намеревается усилить и поставки сельскохозяйственных товаров в Китай, сказал он.

    Также Мишустин отмечал, что обе страны являются мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка.

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    21 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    Мишустин назвал Москву и Пекин стабилизирующими факторами в новом миропорядке

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Китай выступают мощным стабилизирующим фактором в ходе формирования нового миропорядка, сказал на открытии 29-й встрече глав правительств двух стран премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Связка Россия – Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан», – передает ТАСС его слова о формировании нового миропорядка.

    Также Мишустин отметил, что у Москвы и Пекина есть необходимая база для стратегического партнерства, о котором договорились лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин.

    Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность.

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    21 августа 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин передал дружеский привет главе КНР Си Цзиньпину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

    «Просьба передать господину председателю дружеский привет и самые лучшие пожелания», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России и Китая наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, «рассчитываем, что на многие годы вперед», заметил он.

    Президент добавил, что соответствующие ориентиры были определены в ходе его переговоров с Си Цзиньпином в этом году.

    Во встрече с российской стороны также участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов.

    Ранее Ли Цян заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность.

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    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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