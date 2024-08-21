Экс-офицер ВСУ предрек разгром украинских войск в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, в случае продолжения статичных позиционных боев украинские войска рискуют потерпеть серьезное поражение, передает РИА «Новости».

Лапин выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией на фронте, заметив, что украинские военные не имеют достаточных ресурсов для длительной позиционной войны с ВС России.

«Российская армия обладает значительным преимуществом в артиллерии, авиации и численности личного состава», – подчеркнул он, добавив, что в условиях статичного фронта ВСУ будут истощаться и нести большие потери.

Также майор в отставке раскритиковал ответственного за атаки на Курскую область главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Атаки не привели к существенным успехам, а лишь к большим потерям среди наших бойцов», – резюмировал Лапин.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у ВСУ на Курском направлении, Киев выводит часть подразделений из Курской области.