Источник: Президент Республики Сербской Милорад Додик выражает серьезные опасения за свою жизнь

Tекст: Александра Юдина

«Против законно избранных лидеров развернута массированная травля в СМИ. Многочисленные угрозы в адрес Додика вынудили его повысить меры безопасности, предпочитая не появляться в столице из опасений за жизнь», – передает ТАСС информацию источника.

Отмечается также, что Запад оказывает массированное давление на патриотические силы в Сербии под надуманным предлогом «борьбы с сепаратизмом».

Источник добавил, что сербы, несмотря на усилия Запада, не сдаются в таких условиях.

«Достойно уважения, что свободолюбивый народ успешно противостоит западным неоколонизаторам, упорно защищая исконные интересы и ценности», – сказал он, заметив, что страна также развивает дружбу и сотрудничество с настроенными конструктивно партнерами.

Ранее Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, а президент Владимир Путин борется за интересы страны против планов Запада.

