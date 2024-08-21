Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?0 комментариев
Источник: Милорад Додик выражает серьезные опасения за жизнь
Источник: Президент Республики Сербской Милорад Додик выражает серьезные опасения за свою жизнь
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик опасается за жизнь из-за многочисленных угроз в свой адрес, сообщает источник.
«Против законно избранных лидеров развернута массированная травля в СМИ. Многочисленные угрозы в адрес Додика вынудили его повысить меры безопасности, предпочитая не появляться в столице из опасений за жизнь», – передает ТАСС информацию источника.
Отмечается также, что Запад оказывает массированное давление на патриотические силы в Сербии под надуманным предлогом «борьбы с сепаратизмом».
Источник добавил, что сербы, несмотря на усилия Запада, не сдаются в таких условиях.
«Достойно уважения, что свободолюбивый народ успешно противостоит западным неоколонизаторам, упорно защищая исконные интересы и ценности», – сказал он, заметив, что страна также развивает дружбу и сотрудничество с настроенными конструктивно партнерами.
Ранее Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, а президент Владимир Путин борется за интересы страны против планов Запада.