Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.13 комментариев
RuTube продолжил набирать аудиторию
Российский видеохостинг RuTube сообщил, что рост его аудитории не прекращается, пользователи начали дольше проводить время на площадке, выросло время просмотра контента.
Поисковые запросы о RuTube выросли в шесть раз по сравнению с июлем, платформа стала лидером по спросу среди российских видеохостингов, пользователи стали дольше проводить времени на платформе: среднее время просмотра контента достигло 57 минут, заявили в компании.
Также RuТube вышел на 9 млн дневной аудитории. В июле средний показатель составлял 4 млн. «В топ-чарты вырвались мультики для детей, которые смотрели в четыре раза чаще», – добавили в платформе.
Повышение спроса на детский контент отмечают и другие отечественные онлайн-площадки. Так, у «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») с 5 по 11 августа число подписчиков, смотревших детский контент, выросло в полтора раза относительно предыдущей недели.
«На фоне роста аудитории детско-семейного контента прошлая неделя приблизилась к показателям новогодних каникул, традиционного пикового периода по аудитории для онлайн-кинотеатров и телеканалов», – отметили в компании.
Okko (АО «Новые возможности») наблюдает рост смотрящих подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier (входит в «Газпром-медиа холдинг») просмотры детского контента выросли в три с половиной раза в период с 1 по 12 августа в сравнении с аналогичной неделей в июле. У Kion (МТС) за тот же период количество просмотров детско-семейного контента увеличилось примерно на 50%, говорят в компании. В «VK Видео» в первую неделю августа число просмотров контента для детей выросло на 57% по сравнению с среднемесячными июльскими показателями.
В топ-5 по просмотрам с 5 по 11 августа (смотрели более двух минут) на «Кинопоиске» попали мультипликации «Три кота», «Маша и Медведь», сериал «Леди Баг и Супер-Кот», фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», а также «Фиксики». Схожие лидеры и у других участников рынка. У Kion в топ-5 по просмотрам вошли «Барбоскины», «Смешарики» и «Синий трактор», у Premier – «Лунтик и его друзья», а также «Песенки Котэ».
При этом у Okko ситуация обстоит иначе: самым популярным контентом для детей стали фильм «Сто лет тому вперед», оригинальный сериал «Манюня», но в списке есть и «пользовавшиеся популярностью на YouTube» мультсериалы «Маша и Медведь», «Простоквашино», «Смешарики», «Деревяшки» и «Барбоскины».
Председатель общественного совета при Минцифры и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что в 2023 году производители контента, получившие поддержку ИРИ, чаще всего размещались во «ВКонтакте», в Telegram и «Одноклассниках».
«Что касается RuТube, в прошлом году количество просмотров проектов ИРИ на площадке выросло в рекордные пять раз. При этом детский и семейный контент – одно из самых быстро растущих направлений на отечественных цифровых платформах. В топе по просмотрам – российские мультфильмы и анимационные сериалы, которые были популярны и при большом количестве зарубежного контента на площадках, и остались востребованными сейчас, когда конкуренции со стороны западных проектов ощутимо меньше. Важно, чтобы создатели не принимали это как должное, а отвечали на этот запрос новыми проектами, которые будут не просто красиво сняты, но и интересны детям и подросткам разных возрастов, а в идеале – нескольким поколениям. Таких проектов должно становиться больше из года в год, в том числе благодаря государственной поддержке индустрии», – заключил он.