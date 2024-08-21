RuTube продолжил набирать аудиторию

Поисковые запросы о RuTube выросли в шесть раз по сравнению с июлем, платформа стала лидером по спросу среди российских видеохостингов, пользователи стали дольше проводить времени на платформе: среднее время просмотра контента достигло 57 минут, заявили в компании.

Также RuТube вышел на 9 млн дневной аудитории. В июле средний показатель составлял 4 млн. «В топ-чарты вырвались мультики для детей, которые смотрели в четыре раза чаще», – добавили в платформе.

Повышение спроса на детский контент отмечают и другие отечественные онлайн-площадки. Так, у «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») с 5 по 11 августа число подписчиков, смотревших детский контент, выросло в полтора раза относительно предыдущей недели.

«На фоне роста аудитории детско-семейного контента прошлая неделя приблизилась к показателям новогодних каникул, традиционного пикового периода по аудитории для онлайн-кинотеатров и телеканалов», – отметили в компании.

Okko (АО «Новые возможности») наблюдает рост смотрящих подписчиков в детском профиле на 89% за месяц. В Premier (входит в «Газпром-медиа холдинг») просмотры детского контента выросли в три с половиной раза в период с 1 по 12 августа в сравнении с аналогичной неделей в июле. У Kion (МТС) за тот же период количество просмотров детско-семейного контента увеличилось примерно на 50%, говорят в компании. В «VK Видео» в первую неделю августа число просмотров контента для детей выросло на 57% по сравнению с среднемесячными июльскими показателями.

В топ-5 по просмотрам с 5 по 11 августа (смотрели более двух минут) на «Кинопоиске» попали мультипликации «Три кота», «Маша и Медведь», сериал «Леди Баг и Супер-Кот», фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», а также «Фиксики». Схожие лидеры и у других участников рынка. У Kion в топ-5 по просмотрам вошли «Барбоскины», «Смешарики» и «Синий трактор», у Premier – «Лунтик и его друзья», а также «Песенки Котэ».

При этом у Okko ситуация обстоит иначе: самым популярным контентом для детей стали фильм «Сто лет тому вперед», оригинальный сериал «Манюня», но в списке есть и «пользовавшиеся популярностью на YouTube» мультсериалы «Маша и Медведь», «Простоквашино», «Смешарики», «Деревяшки» и «Барбоскины».

Председатель общественного совета при Минцифры и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что в 2023 году производители контента, получившие поддержку ИРИ, чаще всего размещались во «ВКонтакте», в Telegram и «Одноклассниках».

«Что касается RuТube, в прошлом году количество просмотров проектов ИРИ на площадке выросло в рекордные пять раз. При этом детский и семейный контент – одно из самых быстро растущих направлений на отечественных цифровых платформах. В топе по просмотрам – российские мультфильмы и анимационные сериалы, которые были популярны и при большом количестве зарубежного контента на площадках, и остались востребованными сейчас, когда конкуренции со стороны западных проектов ощутимо меньше. Важно, чтобы создатели не принимали это как должное, а отвечали на этот запрос новыми проектами, которые будут не просто красиво сняты, но и интересны детям и подросткам разных возрастов, а в идеале – нескольким поколениям. Таких проектов должно становиться больше из года в год, в том числе благодаря государственной поддержке индустрии», – заключил он.