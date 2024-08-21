В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Армия Израиля обстреляла несколько поселков на юге Ливана
Армия Израиля обстреляла несколько поселков на юге Ливана, есть жертвы
Несколько населенных пунктов на юге Ливана подверглись ударам со стороны израильской армии.
Удары были нанесены по поселкам Айта-эш-Шааб, Эд-Дахира, Эн-Накура и Хула, сообщает ТАСС со ссылкой ливанское Национальное информационное агентство.
По его сведениям, в Эд-Дахире жертвами обстрелов стали четыре человека, еще двое получили ранения.
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию.
Ранее сообщалось, что военные под эгидой ООН пострадали в Ливане при ударе Израиля. Они патрулировали подвергшийся обстрелу район, один военнослужащий подразделения получил легкие ранения.