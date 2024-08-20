  • Новость часаВ ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
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    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    0 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    13 комментариев
    20 августа 2024, 17:45 • Новости дня

    Власти Курской области отказались от СМС-оповещений о воздушной тревоге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области отменили СМС-рассылку с предупреждениями о воздушной тревоге и об опасности атак беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    По техническим причинам невозможно своевременно разослать СМС-оповещения, поэтому принято решение отказаться от них, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Кроме того, власти региона стремятся снизить нагрузку на системы сотовой связи, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие, добавил врио губернатора Курской области.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ в Курской области погибли 17 мирных жителей.

    20 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    В своем Telegram-канале он указал, что мирные граждане были расстреляны в упор, в голову и в затылок.

    Алаудинов сообщил о получении большого количества фотографических доказательств массовых расстрелов мирных жителей в Курской области.

    «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    20 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка обратились к Русской православной церкви за границей с просьбой доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение».

    Как сообщил гендиректор телеканала СПАС Борис Корчевников на своей странице в соцсети «Вконтакте», российские военнослужащие выразили глубокую веру в силу святыни и считают, что присутствие иконы в зоне боевых действий окажет благотворное влияние на моральный дух солдат и приблизит победу.

    «Бойцы уверены, что возвращение иконы станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества», – отметил он.

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная является одной из наиболее почитаемых святынь РПЦ. В настоящее время икона находится в длительном зарубежном путешествии в Австралии.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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    20 августа 2024, 07:40 • Новости дня
    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота успешно остановили наступление украинских вооруженных формирований в приграничном районе Курской области, уничтожив значительную часть наступающей колонны, сообщает Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале ведомства, российские морпехи нанесли существенный урон противнику – украинские войска потеряли не менее девяти единиц бронетехники, включая современные американские бронетранспортеры Stryker, украинские бронетранспортеры «Козак» и американские бронеавтомобили HMMWV.

    Также была уничтожена рота 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, несколько украинских военнослужащих были взяты в плен.

    Кроме того, российские военные захватили несколько единиц бронетехники противника в исправном состоянии – два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и американская противоминная машина Cougar.

    Морпехи рассказали, что ВСУ не ожидали «такого жесткого отпора». После неудачных атак «лоб в лоб», боевики ВСУ предприняли попытку обойти российских военнослужащих, однако были взяты врасплох, после чего морпехи заняли выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения украинских военных.

    Ранее российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    @ t.me/fmba_of_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Валерий Сергиенко умер на 76-м году жизни.

    О смерти ученого сообщило ФМБА России в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Сергиенко являлся создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии, на его счету свыше 60 изобретений.

    За свою научную деятельность он был удостоен множества государственных наград, в том числе ордена Александра Невского, ордена Дружбы и ордена Почета. В 2021 году он был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук им. Пирогова.

    В январе в возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V».

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    19 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Также предусмотрены ужесточения условий получения микрозаймов.

    ЦБ предлагает вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, чтобы повысить доверие населения к этому сектору финансового рынка, передает РБК.

    Вместе с тем ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.

    Реформы подразумевают введение трех категорий МФО. Первая – компании предпринимательского финансирования, выдающие кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым. Вторая – компании целевого финансирования, которые помимо финансирования бизнеса будут предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых. Третья категория – микрофинансовые компании, которые в дополнение ко всему указанному ранее смогут выдавать займы под 100% и выше.

    Сейчас компании этого сектора делятся на микрофинансовые и микрокредитные, но ЦБ намерен отказаться от такой классификации.

    Особое внимание в докладе уделено сегменту потребительских микрозаймов, в частности, займам «до зарплаты». ЦБ отмечает, что такие займы часто используются заемщиками для покрытия текущих расходов, однако высокая стоимость и возможность быстрого повторного кредитования приводят к риску долговой зависимости.

    Для регулирования этого сегмента ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих займов «до зарплаты» одним, ввести трехдневный период охлаждения между оформлением займов и снизить максимальную переплату по займу со 130% до 100%.

    Кроме того, ЦБ планирует запретить практику перезаключения договоров без фактического движения денежных средств, которая часто используется для продления срока кредита и увеличения общей суммы долга.

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    20 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    В посольстве России сочли аморальными заявления Хили по Курской области

    В посольстве России назвали аморальными заявления главы Минобороны Британии Хили по Курской области

    В посольстве России сочли аморальными заявления Хили по Курской области
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления главы Минобороны Британии Джона Хили по поводу атаки ВСУ на Курскую область глубоко аморальны, более того, они не отражают реальность, следует из заявления российского посольства.

    В диппредставительстве заявили, что осуждают заявления Хили для британских СМИ, когда министр пытался «неуклюже оправдать действия Киева» соображениями «самообороны и британской безопасности«, передает РИА «Новости».

    Как отметили в посольстве России, «слова Хили» о росте нестабильности в мире «пропитаны лицемерием».

    Также в российском диппредставительстве заметили, что именно британская Лейбористская партия Хили приложила много усилий, чтобы ситуация в некоторых регионах мира достигла точки кипения.

    Кроме того, в посольстве назвали глубоко аморальными слова Хили о мирных жителях российских регионов.

    Ранее правительство Британии опубликовало релиз, согласно которому Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи.

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    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный расстрелял двух молодых людей в Курской области, которые переплыли реку и вышли на берег в попытках покинуть зону боевых действий, рассказал местный житель, который видел, как убили гражданских.

    По его словам, двое жителей соседнего сели Гуево переплыли реку Псел, пытаясь уйти от ВСУ.

    «Дорога как раз под речку ведет, и солдат ВСУ вылез из пикапа, а они только на берег вышли. Расстрелял», – передает ТАСС слова жителя.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    Коментарии (7)
    20 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    @ usembassy.gov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима, сообщил МИД России.

    Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

    В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

    Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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