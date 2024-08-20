В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.0 комментариев
Наблюдателям продемонстрировали невозможность вброса или подмены бюллетеня на федеральном ДЭГ
Будущим IT-наблюдателям наглядно продемонстрировали, что невозможно повлиять на результаты федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) путем подмены или вброса голосов, сообщает ассоциация «Независимый общественный мониторинг».
Наблюдатель увидит это сразу же благодаря программным инструментам, сообщается на сайте ассоциации.
По итогам практического семинара для наблюдателей за федеральным электронным голосованием председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов призвал партии и общественные палаты регионов поскорее назначить наблюдателей, чтобы они смогли принять участие в общероссийской тренировке ДЭГ, назначенной на 28-29 августа.
Технические инструменты для наблюдателей разбирали во вторник, 20 августа, в Общественной палате на втором обучающем вебинаре. В обучении приняли участие айтишники и общественники из региональных общественных штабов из 25 регионов, в которых ДЭГ пройдет на федеральной платформе в ЕДГ 6-8 сентября (Москва будет по традиции голосовать на своей технической платформе).
Приглашенный на семинар сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов рассказал о трех ступенях наблюдения за ДЭГ. «Первая ступень – это возможность наблюдения самими избирателями. Они никак не должны на это назначаться, у нас в электронном голосовании каждый избиратель обладает базовыми возможностями наблюдения. Ему доступен портал наблюдения за ДЭГ в неавторизованной зоне, где видна статистика выдачи бюллетеней, и каждый избиратель может проверить свой собственный бюллетень – что этот бюллетень действительно был принят и учтен системой», – пояснил он.
Вторая ступень наблюдения – это наблюдатели, назначенные избирательными объединениями, субъектами наблюдения, но работающие удаленно. «Постоянно регистрируются до нескольких сотен наблюдателей. Физически приехать в ТИК ДЭГ они не могут, да и незачем – ДЭГ контролируется удаленно за счет наблюдения за детализированной статистикой голосования, а эта статистика есть на портале наблюдения, который доступен наблюдателям. Наблюдатель может посмотреть, сколько каждую секунду было принято и отдано бюллетеней, насколько стабильно работала система», – указал Артамонов.
Наблюдатель может работать с любого компьютера, на котором есть доступ в интернет и на котором он может залогиниться на портале наблюдений через свой аккаунт госуслуг. Все, что требуется для рабочего места такого наблюдателя – это компьютер с подключением к интернету, которым наблюдатель может воспользоваться, залогиниться на портал наблюдения через портал госуслуг. «Место, откуда наблюдатель работает, не требует никакого согласования и утверждения. Никакого специального регламента на эту тему у ТИК ДЭГ нет», – подчеркнул он.