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    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    13 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    8 комментариев
    20 августа 2024, 13:28 • Новости дня

    Алаудинов: Российские войска остановили наступление ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска полностью остановили наступление ВСУ на территории Курской области.

    По его словам, российские военные полностью остановили движение украинской армии по всему периметру, передает РИА «Новости».

    Также Алаудинов добавил, что российским войскам удалось уничтожить значительную часть военной техники и живой силы противника, что существенно ослабило его наступательный потенциал.

    Командир спецназа «Ахмат» сообщил о наличии среди украинских диверсантов военнослужащих подразделений НАТО.

    Алаудинов рассказал, что в данный момент российские войска ведут активные боевые действия по зачистке населенных пунктов Курской области от остатков украинских диверсионных групп и наемников.

    Ранее Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца.

    20 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    В своем Telegram-канале он указал, что мирные граждане были расстреляны в упор, в голову и в затылок.

    Алаудинов сообщил о получении большого количества фотографических доказательств массовых расстрелов мирных жителей в Курской области.

    «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

    Коментарии (61)
    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


    Коментарии (20)
    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (10)
    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    20 августа 2024, 07:40 • Новости дня
    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота успешно остановили наступление украинских вооруженных формирований в приграничном районе Курской области, уничтожив значительную часть наступающей колонны, сообщает Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале ведомства, российские морпехи нанесли существенный урон противнику – украинские войска потеряли не менее девяти единиц бронетехники, включая современные американские бронетранспортеры Stryker, украинские бронетранспортеры «Козак» и американские бронеавтомобили HMMWV.

    Также была уничтожена рота 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, несколько украинских военнослужащих были взяты в плен.

    Кроме того, российские военные захватили несколько единиц бронетехники противника в исправном состоянии – два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и американская противоминная машина Cougar.

    Морпехи рассказали, что ВСУ не ожидали «такого жесткого отпора». После неудачных атак «лоб в лоб», боевики ВСУ предприняли попытку обойти российских военнослужащих, однако были взяты врасплох, после чего морпехи заняли выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения украинских военных.

    Ранее российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области.

    Коментарии (5)
    20 августа 2024, 10:58 • Новости дня
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    Артиллеристы в Курской области попросили вернуть из Австралии чудотворную икону
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка обратились к Русской православной церкви за границей с просьбой доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение».

    Как сообщил гендиректор телеканала СПАС Борис Корчевников на своей странице в соцсети «Вконтакте», российские военнослужащие выразили глубокую веру в силу святыни и считают, что присутствие иконы в зоне боевых действий окажет благотворное влияние на моральный дух солдат и приблизит победу.

    «Бойцы уверены, что возвращение иконы станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества», – отметил он.

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная является одной из наиболее почитаемых святынь РПЦ. В настоящее время икона находится в длительном зарубежном путешествии в Австралии.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения ВСУ в Курскую область.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    20 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    В посольстве России сочли аморальными заявления Хили по Курской области

    В посольстве России назвали аморальными заявления главы Минобороны Британии Хили по Курской области

    В посольстве России сочли аморальными заявления Хили по Курской области
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления главы Минобороны Британии Джона Хили по поводу атаки ВСУ на Курскую область глубоко аморальны, более того, они не отражают реальность, следует из заявления российского посольства.

    В диппредставительстве заявили, что осуждают заявления Хили для британских СМИ, когда министр пытался «неуклюже оправдать действия Киева» соображениями «самообороны и британской безопасности«, передает РИА «Новости».

    Как отметили в посольстве России, «слова Хили» о росте нестабильности в мире «пропитаны лицемерием».

    Также в российском диппредставительстве заметили, что именно британская Лейбористская партия Хили приложила много усилий, чтобы ситуация в некоторых регионах мира достигла точки кипения.

    Кроме того, в посольстве назвали глубоко аморальными слова Хили о мирных жителях российских регионов.

    Ранее правительство Британии опубликовало релиз, согласно которому Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории южнее Скрылевки и Шептуховки, сообщили в Минобороны.

    Отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате противник потерял танк, машину пехоты, две бронемашины и более 25 человек, кроме того, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Борками, Богдановкой, Вишневкой, Викторовкой, Косицей, Любимовкой, Меловой, Снагостью, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садкова Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, машина пехоты, три бронетранспортера, 19 бронемашин, два арторудия и три миномета.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3,8 тыс. военнослужащих, 54 танка, 26 машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 бронемашину, 27 арторудий, пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, пять станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 августа 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: Киев ослабил позиции на востоке Украины атакой на Курскую область

    Financial Times: Киев ослабил позиции на востоке Украины атакой на Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе, пишет Financial Times со ссылкой на командира артиллерийской бригады ВСУ.

    По данным газеты, Киев перебросил в Курскую область более 10 тыс. военнослужащих, в том числе многих из элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, передает ТАСС.

    Известно, что Киев направил военных из районов ДНР и Харьковской области, поэтому в данный момент российские военные прорывают оборону ВСУ и приближаются к полному освобождению ДНР.

    По словам высокопоставленного украинского чиновника, за несколько дней до нападения на Курскую область украинская оборона в ДНР «дала трещины», а российские войска добились «тактического успеха» в этом районе.

    Как отметил глава базирующейся в Польше аналитической группы Rochan Consulting, у ВС России нет проблем с мобилизацией войск, в то время как Киев сталкивается с проблемой увеличения числа военнослужащих.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 20:13 • Новости дня
    Из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей

    Tекст: Кристина Коваленко

    Около 13 тыс. детей покинули приграничные и прилегающие районы Курской области, где ранее проживало более 14 тыс. детей, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.

    По его словам, в девяти муниципальных образованиях сейчас проживает 14 359 детей, из которых около 13 тыс. уехали в другие регионы или районы Курской области, передает ТАСС.

    Власти Курской области намерены в ближайшие дни принять решение о введении дистанционного обучения для школьников в приграничных территориях. Как заявил Карамышев, «очное обучение в этих районах невозможно». Также дистанционное обучение планируется в территориях, которые подвергаются обстрелам.

    Ранее Московский зоопарк помог вывезти животных из приюта в Курской области.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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