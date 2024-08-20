  • Новость часаГлава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    6 комментариев
    20 августа 2024, 11:59 • Новости дня

    ВС России уничтожили пункт управления ВСУ в Глухово Сумской области

    Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Глухова в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Удар наносился в ночь на 20 августа. В результате были уничтожены командный состав и военнослужащие 47-й бригады ВСУ.

    «В результате удара авиабомбами на универсальных модулях планирования и коррекции склад с вооружением и боеприпасами и пункт управления 47-й омбр ВСУ уничтожен», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После получения подтверждения от разведки об уничтожении цели экипаж вернулся на аэродром вылета.

    Напомним, что накануне около Вольного в Харьковской области экипаж Су-34 ударил по ЗРК С-300П ВСУ.

    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР
    Российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили один из крупных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны около Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены восемь контратак подразделений 150-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, бронемашина «Казак», 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны рядом с Угледаром, Пречистовкой, Великой Новоселкой ДНР и Долинкой Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 155-мм самоходную артустановку «Богдана», 152-мм гаубицу Д-30, три станции РЭБ «Буковель-AD». Уничтожены три полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

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    20 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей

    Президент Чехии Павел счел возможным вступление Украины в НАТО с «временной» границей

    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей, заявил президент Чехии Петр Павел.

    По мнению президента Чехии, если состоится «установление пусть какой-то административной границы», НАТО сможет рассматривать ее «как временную» и принять Украину «с территорией, которую она будет на тот момент контролировать», передает ТАСС со ссылкой на Pravo.

    Павел указал, что после Второй мировой войны в НАТО сначала приняли только часть Германии. Он полагает, что есть «техническая и юридическая» возможность принять Украину в НАТО, не вступая в конфликт с Россией.

    Павел отметил, что несколько лет занимал пост председателя Военного комитета НАТО. По его словам, он заявлял российской стороне, что вопрос «безопасности между НАТО и Россией» заключается не в членстве Украины, а в «комплексной архитектуре безопасности в Европе».

    Напомним, в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.

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    19 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории южнее Скрылевки и Шептуховки, сообщили в Минобороны.

    Отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате противник потерял танк, машину пехоты, две бронемашины и более 25 человек, кроме того, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Борками, Богдановкой, Вишневкой, Викторовкой, Косицей, Любимовкой, Меловой, Снагостью, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Ворожбы, Кружка, Мирополья, Новой Сечи и Садкова Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, машина пехоты, три бронетранспортера, 19 бронемашин, два арторудия и три миномета.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3,8 тыс. военнослужащих, 54 танка, 26 машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 бронемашину, 27 арторудий, пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, пять станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    19 августа 2024, 22:22 • Новости дня
    Во Всероссийском казачьем обществе возродили Запорожское войско
    Во Всероссийском казачьем обществе возродили Запорожское войско
    @ vskoru

    Tекст: Антон Антонов

    В Свято-Никольском храме Бердянска прошло торжественное богослужение по случаю освящения и передачи знамени и хоругви Запорожскому казачьему отряду имени Павла Судоплатова (БАРС-32), сообщило Всероссийское казачье общество.

    Чин освящения воинского знамения совершил помощник главного священника специальной военной операции на Украине по Запорожскому направлению протоиерей Петр Гриценко, сообщается на сайте ВКО.

    В богослужении приняли участие офицеры штаба и атаман ВКО Виталий Кузнецов. Знамя и хоругвь из рук всероссийского атамана принял командир Запорожского казачьего отряда Артур Бацев с позывным «Питон».

    Кузнецов заявил, что «на наших глазах вершится история – возрождается сильное, верное России Запорожское казачье войско». Он подчеркнул, что казаки из регионов, воссоединившихся с Россией, защищают мирных жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вносят огромный вклад в «уничтожение украинского нацизма».

    В июле состоялась встреча запорожских казаков со всероссийским атаманом. Обсуждалась регистрация казачьих обществ и организация службы казаков на Запорожском направлении.

    Напомним, пресс-служба Всероссийского казачьего общества сообщила, что боевые казачьи подразделения прибыли в Курскую область для защиты гражданского населения. Также казаки доставили в Курскую область 100 тонн гуманитарной помощи.

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    19 августа 2024, 22:46 • Новости дня
    Россия заявила Турции о невозможности вести сейчас переговоры с Киевом

    Замглавы МИД России Галузин заявил послу Турции о невозможности переговоров с Киевом из-за ситуации в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем заявил о невозможности вести переговоры с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования, учитывая вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил МИД России.

    Галузин принял Бильгича по его просьбе. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Москва осудила «варварскую террористическую вылазку вооруженных формирований нацистского киевского режима» в Курскую область, сообщается на сайте МИД России.

    Как указал Галузин, в нынешних условиях не может идти речи о навязываемых Западом переговорах по «энергетической и продовольственной безопасности» и «гуманитарным аспектам» ситуации на Украине. В связи с этим Россия подчеркнула неприемлемость «бюргенштокского процесса», который направлен на создание антироссийской коалиции с целью выдвинуть Москве ультиматум, основанный на «заведомо непроходной и обанкротившейся «формуле Зеленского».

    Россия выступает против «дальнейшей накачки Украины западным оружием, а также призывает Турцию отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада». При этом стороны подтвердили готовность к «дальнейшему развитию конструктивных отношений между Россией и Турцией».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

    В июне первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в швейцарском Бюргенштоке, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

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    20 августа 2024, 02:45 • Новости дня
    Обозреватель Bild Репке назвал ситуацию в Донбассе катастрофической для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Донбассе сложилась катастрофическая для вооруженных сил Украины ситуация, заявил обозреватель Bild Юлиан Репке, раскритиковав атаку ВСУ на Курскую область.

    Репке подчеркнул в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что готов говорить об этом, «даже если вызывает к себе антипатию». Он указал, что Украина объявила эвакуацию в Красноармейске (Покровске) с населением 65 тыс. человек, а Дзержинск (Торецк) покинули около 29 тыс. человек. Репке усомнился, что в такой ситуации стоило «отправлять 5 тыс. лучших солдат в соседнюю страну, вместо того чтобы проводить контрнаступление» в Донбассе, передает ТАСС.

    Напомним, Репке сообщил, что подвергся нападкам со стороны проукраинских групп после публикаций сведений о потерях украинских сил в Курской области. По его словам, проукраинские активисты не могут вынести того факта, что ВСУ несут потери в Курской области.

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    20 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    ВСУ перебросили самые боеспособные подразделения из ДНР в Курскую область
    ВСУ перебросили самые боеспособные подразделения из ДНР в Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Украинские войска перебросили с линии фронта в ДНР наиболее боеспособные подразделения на Курское направление, сообщили в силовых структурах региона.

    «Противник с линии фронта в ДНР наиболее боеспособные подразделения убрал. Они переброшены в Курскую область, Сумы», – приводит ТАСС слова источника.

    В частности, зафиксирована переброска из окрестностей Константиновки, Красноармейска (украинское название – Покровск), Родинского и ряда других населенных пунктов.

    Ранее во вторник сообщалось, что морпехи ЧФ уничтожили девять единиц техники ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Из-за удара ВСУ по остановке в Донецке пострадала женщина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Женщина получила ранение в Донецке в результате обстрела остановки общественного транспорта со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале он написал, что ЧП произошло в Петровском районе города на улице Добровольского.

    Ранее при обстреле ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали 11 человек. Здание полностью сгорело, сообщал глава ДНР Денис Пушилин.


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    19 августа 2024, 12:59 • Новости дня
    Силовики заявили о «трещащей по швам» обороне ВСУ в Новогродовке

    Силовики заявили о «трещащей по швам» обороне ВСУ в Новогродовке на Покровском направлении

    Оборона ВСУ в Новогродовке около Красноармейска (украинское название – Покровск) буквально «трещит по швам», сообщили в силовых структурах ДНР.

    «Противник сбежал с позиций на северо-восточной окраине Новогродовки. Оборона (ВСУ) юго-восточнее города также трещит по швам», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

    Накануне сообщалось, что ВСУ бежали с позиций у Новогродовки в ДНР.

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