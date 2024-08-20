Тела погибших европейских наемников ВСУ остались брошенными в полях Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в полях в Курской области лежат много погибших наемников и украинских солдат, которых оттуда не забирают, поскольку они просто не нужны никому, передает ТАСС.

Водолацкий добавил, что вчера, и позавчера была сдача в плен большей части украинских подразделений, а наемники стараются уходить на второй эшелон, поэтому курская битва закончится в ближайшее время.

По словам депутата, вторжение ВСУ в Курскую область нужно было Западу для проверки защищенности границ России, сам президент Украины Владимир Зеленский на это не решился бы.

Водолацкий добавил, что Запад прощупывает границы России, выявляя слабые места, откуда можно заходить в Россию, как можно развивать дальнейшую эскалацию военного конфликта уже с участием стран НАТО.

«Поэтому это даже ход не Зеленского, он бы никогда не додумался до этого, его просто поставили перед фактом, потому что и командиры, и инструкторы только что вернулись из Англии, они там проходили обучение, там был сделан городок наподобие Суджи, который они там тренировались захватывать», –уточнил собеседник агентства.

Водолацкий добавил, что ВС России на Курском направлении действуют, минимизируя потери, работа идет точечно по группам нацистов, разбежавшихся по лесам.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.